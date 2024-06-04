الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عاشق الجنوب".. معرض فني يكشف التحولات الاجتماعية والثقافية

جانب من معرض عاشق
جانب من معرض "عاشق الجنوب"

افتتح بمعهد النقد الفني بـ أكاديمية الفنون، برئاسة د. رانيا يحيي، وبحضور د.وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اليوم الثلاثاء، معرض "عاشق الجنوب" للفنان أحمد سليم، وذلك في إطار سلسلة معارض الفنون التشكيلية بأكاديمية الفنون التي يخطط المعهد لتنظيمها شهريًا. يُعد هذا المعرض محطة هامة لتلاقي الفن والحركة النقدية، مما يعزز من دور المعهد في دعم الفن التشكيلي وتقديم أعمال جديدة ومتنوعة للجمهور.

راينا يحيي: هذا النوع من الفعاليات في تعزيز التفاعل بين الفن والنقد

صرحت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بـ أكاديمية الفنون في بيان صحفي، بأن الفنان أحمد سليم بادر بإرسال لوحاته، مما أسهم في افتتاح هذا المعرض. 

وأكدت على أهمية هذا النوع من الفعاليات في تعزيز التفاعل بين الفن والنقد.

د.وليد قانوش يشيد بجهود رانيا يحيي وأنشطة معهد النقد الفني

حضر حفل الافتتاح بـ أكاديمية الفنون د. وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذي أشاد بجهود الدكتورة رانيا والأنشطة التي يقوم بها المعهد.

 كما تم خلال الحفل تسليم شهادات للمشاركين من الفنانين الذين قدموا أعمالًا متنوعة شملت المنحوتات والجرافيك، إلى جانب مكتبة المخرج الراحل أحمد البدري.

أحمد سليم: المعرض يعبر عن أهمية العلاقة الوثيقة بين الفن والنقد. 

عبر الفنان أحمد سليم عن سعادته بالمشاركة في أول معرض يُقام في معهد النقد الفني، مشيرًا إلى أهمية العلاقة الوثيقة بين الفن والنقد. 

مصطفي يحيي: المعرض يكشف التحولات الاجتماعية والثقافية فى جنوب مصر 

وألقى الدكتور مصطفى يحيى، العميد الأسبق لمعهد النقد الفني، رؤيته النقدية حول الأعمال المعروضة، مشيدًا بجودة الأعمال وقدرتها على تجسيد الواقع الجنوبي بصدق وواقعية.

وأشار الدكتور مصطفى إلى أن الفنان أحمد سليم ينتمي إلى المدرسة الواقعية الجنوبية، ويتميز بأسلوب فريد يرصد العادات الاجتماعية التي قد تندثر أو تتطور. وأكد أن أعماله تعكس نصًا تشكيليًا موازيًا للعادات والتقاليد، وتمتاز بلمسة من الفكاهة والفانتازيا. وأضاف أن هذه الأعمال تُعتبر شاهدة على التحولات الاجتماعية والثقافية في الجنوب، مما يجعلها جزءًا مهمًا من التراث الفني والثقافي.

يستمر معرض "عاشق الجنوب" في استقبال الزوار طوال الشهر، داعيًا الجمهور لاستكشاف الأعمال الفنية التي تقدم رؤية واقعية وثاقبة للجنوب، وتعزز من مكانة الفن التشكيلي في المجتمع.

أكاديمية الفنون معهد النقد الفني الفنان أحمد سليم التفاعل بين الفن والنقد التحولات الاجتماعية والثقافية

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