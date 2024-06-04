إعلام لبنانى: استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان الإسرائيلى

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان الإسرائيلي المستحدث بقذائف مدفعية وتحقيق إصابة مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه بالأسلحة الصاروخية جنودًا إسرائيليين في محيط مثلث الطيحات قرب الحدود اللبنانية.

كما أعلن حزب الله اللبناني، عن أنه نفذ هجومًا جويًا بسرب من ‏المُسيّرات الانقضاضية على لواء "حرمون 810" الإسرائيلي، في ثكنة معاليه جولاني، وحقق إصابات مؤكدة.