الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين الفتوى: ذبح الأضحية فى الشارع محرم ولا يليق بشعائر الله

الأضحية
الأضحية

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الالتزام بآداب ذبح الأضحية، لا يقل أهمية عن القيام بشعيرة الأضحية، مؤكدًا أن ذبح الأضحية أمام أخرى، سلوك غير إنساني، وأن التعامل مع الروح لابد أن يكون باحترام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الأضحية لا بد أن تعامل بإحسان، والإحسان يقتضي أن نذبح بما أمر الله تعالى، مؤكدًا أنه لا يصح الذبح في الشارع، لأن هذا فيه إيذاء للناس ومحرم ومجرم، ولا يصح أن يُقرن بشعيرة من الشعائر.

وأردف: "من يريد التقرب إلى الله بالأضحية، لابد أن يتمها على أحسن ما يكون، الله طيب لا يقبل إلا الطبيبات، والذبح في الشارع مخالف لما يريده الله منا".

وختم بأن الأضحية للمستطيع الذي يقدر لا يبخل، ومن لا يقدر لا يكلف نفسه ما لا تستطيع.

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الاضحية ذبح الأضحية الإفتاء شيرين عفت برنامج مساء دي ام سي

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