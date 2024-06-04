"السلع التموينية" تتعاقد على 470 ألف طن قمح روماني وفرنسي وأوكراني وبلغاري

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية، على شراء 470 ألف طن قمح روماني وفرنسي وأوكراني وبلغاري.



وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن 180 ألف طن قمح روماني، و120 ألف طن قمخ فرنسي.

وأضافت أن الكمية تتضمن أيضا، 120 ألف طن قمح أوكراني و50 ألف طن قمح بلغاري.

يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن من 5 إلى 15 يوليو 2024 أو من 15 إلى 25 يوليو 2024.

وأضافت أن أسعار العروض تقدم ئدآ بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوما، موضحة أن جلسة فض المظاريف تعقد اليوم، الثلاثاء، تليها جلسة البت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه جرى تخصيص 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة العام الجديد، حيث إننا نستهلك 8.5 مليون طن قمح لإنتاج 100 مليار رغيف مدعم وتصل قيمة الوفر بعد تحريك سعر الخبز 13.7 مليار جنيه.

أضاف في تصريحات له، أننا كنا أمام خيارين إما تقليل حصة الفرد أو تحريك السعر وقررنا تحريك السعر بدلا من خفض الوزن كي لا نؤثر على المواطن؛ ولم تعد الخمس قروش موجودة أصلا.

أوضح أنه رغم تحريك أسعار الخبز إلا أن الدعم زاد ولم يقل فكنا نبيع الرغيف بخمسة قروش وطن القمح كان ب400 جنيه والآن ندعمه والطن ب2000 جنيه فقد زادت المدخلات لرغيف الخبز.

منظومة الدعم تخدم 72 مليون مواطن

كان حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، قال إن منظومة الدعم تخدم 72 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز، متابعًا: “لدينا توجه عام للدولة بأن أى شيء في مقدور الموازنة تستوعبها لرفع كاهل الأعباء عن المواطن الدولة تقوم بها وتستوعبها من خلال موازنتها وموازنة الوزارات والمالية”.

أضاف الجراحي، أن هناك تواصلا مع الجهات والعمل على تنقية البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه، وعدد المستفيدين يزيد ولا يقل، لافتا إلى أنه منذ 7 يناير 2023 وحتى الآن بلغ عدد أرغفة الخبز التي تم تسليمها للمواطنين المستفيدين 89 مليارا و135 مليون رغيف خبز.

ترشيد دعم الخبز لا يعني زيادة في السعر

لفت إلى أن الخطوة التي تم اتخاذها ما هي إلا ترشيد للدعم وستظل قيمة وزن الخبز كما هي، وإعادة توجيه هذا الدعم لدعم سلع وخدمات أخرى يستفيد منها المواطن، والدولة قد تضطر لتحريك أسعار عدد من السلع المدعومة.

ذكر أن تكلفة رغيف الخبز الواحد في 2023 وصلت لـ 1.25 جنيه، بينما يحصل عليها المواطن بسعر 5 قروش، وهناك انخفاضات في أعداد المستفيدين من دعم الخبز، في ظل عمليات التنقية المستمرة.