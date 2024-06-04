القاهرة الإخبارية: إسرائيل تطلب ضمانات للاستمرار فى الحرب على غزة حال عرقلت حماس التهدئة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، بأن تل أبيب ستطلب ضمانات من واشنطن بالاستمرار في الحرب على غزة حال عرقلت حركة حماس تطبيق صفقة تبادل المحتجزين؛ وذلك وفق نبا عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه يجب الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف ميلر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مفاوضات لإعادة معبر رفح ومصر وافقت على توجيه الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن مقترح وقف إطلاق النار في غزة هو مقترح إسرائيلي وليس أمريكيا.