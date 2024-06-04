طارق قنديل: مدينة الأهلي تضاهي أوروبا واليوم فخر للرياضة المصرية

أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي عن سعادته عن حفل الليلة لتدشين مشروع القرن الخاص باستاد النادي في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته بفرع النادي في الشيخ زايد.

وقال قنديل، خلال ظهوره على قناة الأهلي:“اليوم هو يوم من أيام الأهلاوية ومن أهم أيام الرياضة في مصر”.

أضاف: “الأهلي تمكن من بناء مدينة رياضية متكاملة تتضاهي نظيرتها في أوروبا، والعمل بدأ من الدورة الأولى للمجلس”.

ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الوزراء وكبار المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة من التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لتوقيع العقود وبدء التنفيذ الفعلي باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة إستاد الأهلي بسعة 40 ألف متفرج كمرحلة أولى ستشمل بناء إستاد بسعة 25 ألف كرسي بجانب 4 ملاعب فرعية ومتحف وفندق ومول تجاري لبرندات الرياضة ومستشفى للطب الرياضي ومجمع تعليمي يشمل مدارس وجامعة باسم النادي الأهلي.

وتشرف 3 شركات على تنفيذ المشروع بينها شركتان إحداهما المانية وأخرى عربية وثنائي محلي.

من المقرر أن يقوم محمود الخطيب بالكشف عن التفاصيل الخاصة بالمشروع في الحفل ومدة التنفيذ التي تتراوح ما بين عامين الي 5 أعوام، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 10 مليارات جنيه.