الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق قنديل: مدينة الأهلي تضاهي أوروبا واليوم فخر للرياضة المصرية

طارق قنديل
طارق قنديل

أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي عن سعادته عن حفل الليلة لتدشين مشروع القرن الخاص باستاد النادي في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته بفرع النادي في الشيخ زايد.

وقال قنديل، خلال ظهوره على قناة الأهلي:“اليوم هو يوم من أيام الأهلاوية ومن أهم أيام الرياضة في مصر”.

أضاف: “الأهلي تمكن من بناء مدينة رياضية متكاملة تتضاهي نظيرتها في أوروبا، والعمل بدأ من الدورة الأولى للمجلس”.

ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الوزراء وكبار المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة من التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لتوقيع العقود وبدء التنفيذ الفعلي باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة إستاد الأهلي بسعة 40 ألف متفرج كمرحلة أولى ستشمل بناء إستاد بسعة 25 ألف كرسي بجانب 4 ملاعب فرعية ومتحف وفندق ومول تجاري لبرندات الرياضة ومستشفى للطب الرياضي ومجمع تعليمي يشمل مدارس وجامعة باسم النادي الأهلي.

وتشرف 3 شركات على تنفيذ المشروع بينها شركتان إحداهما المانية وأخرى عربية وثنائي محلي.

من المقرر أن يقوم محمود الخطيب بالكشف عن التفاصيل الخاصة بالمشروع في الحفل ومدة التنفيذ التي تتراوح ما بين عامين الي 5 أعوام، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 10 مليارات جنيه.

الاهلى طارق قنديل مشروع القرن طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي الشيخ زايد

مواد متعلقة

ليلة الأهلى.. كولر وأبوريدة أبرز الحضور لحفل مشروع القرن

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

حقيقة انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات يوميًا

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242