لا يفوتك هذا المساء| تحذير هولندي من زلزال مدمر خلال أيام.. والاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

وفد "الإعلام السياحى": شرم الشيخ أفضل مقصد عربى

أكد اللواء خالد فوده محافظة جنوب سيناء، أن السياحة العربية تكاملية بين المدن السياحية وكل منها يكمل الآخر لتنوع واختلاف المقاصد وليست قائمة على التنافس. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727667

74.5 مليون مُصل استقبلهم المسجد النبوي خلال الربع الأول من 2024

استقبل المسجد النبوي الشريف 74 مليونا و581 ألفا و578 مصليًا خلال الربع الأول من عام 2024، فيما بلغ عدد زائري النبي "صلى الله عليه وسلم" وصاحبيه رضي الله عنهما 7 ملايين و228 ألفا و976 زائرًا، وبلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة 3 ملايين و186 ألفا و367 مصليًا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727638

إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يستهدف منطقة غرب مخيم النصيرات وسط غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال يطلق نيرانه على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ وذلك وفق نبا عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727678

الخارجية الأمريكية: هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه يجب الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727698

الأمن يواصل ملاحقة "تجار العملة" والحصيلة 112 مليون جنيه

ضربات أمنية مستمرة توجهها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، حيث تسعى وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني من المحاولات البائسة للمساس به، ومنع المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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نتنياهو: مقترح وقف إطلاق النار في غزة يحقق أهدافنا من الحرب

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهوخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن مقترح وقف إطلاق النار في غزة يمكننا من تحقيق أهداف الحرب بما فيها القضاء على حماس. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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ليلة الأهلي.. كولر وأبو ريدة أبرز الحضور لحفل مشروع القرن

حضر، مساء الثلاثاء، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي مشروع القرن الخاص بإستاد النادي، في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته في فرع النادي بالشيخ زايد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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صداع ودوخة وطنين بالأذن.. عالم هولندي يحذر من زلزال مدمر خلال أيام

بعيدًا عن التنبؤ بالهزات الأرضية، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الثلاثاء، من أن هندسة الكواكب الحرجة التي يشهدها الفضاء اليوم يمكن أن تؤثر على بعض الأشخاص في صورة صداع خفيف ودوخة وطنين بالأذن. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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