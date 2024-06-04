الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا يفوتك هذا المساء| تحذير هولندي من زلزال مدمر خلال أيام.. والاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

وفد "الإعلام السياحى": شرم الشيخ أفضل مقصد عربى

أكد اللواء خالد فوده محافظة جنوب سيناء، أن السياحة العربية تكاملية بين المدن السياحية وكل منها يكمل الآخر لتنوع واختلاف المقاصد وليست قائمة على التنافس. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727667

 

74.5 مليون مُصل استقبلهم المسجد النبوي خلال الربع الأول من 2024

استقبل المسجد النبوي الشريف 74 مليونا و581 ألفا و578 مصليًا خلال الربع الأول من عام 2024، فيما بلغ عدد زائري النبي "صلى الله عليه وسلم" وصاحبيه رضي الله عنهما 7 ملايين و228 ألفا و976 زائرًا، وبلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة 3 ملايين و186 ألفا و367 مصليًا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727638

 

إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يستهدف منطقة غرب مخيم النصيرات وسط غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال يطلق نيرانه على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ وذلك وفق نبا عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727678

 

الخارجية الأمريكية: هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه يجب الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727698

 

الأمن يواصل ملاحقة "تجار العملة" والحصيلة 112 مليون جنيه

ضربات أمنية مستمرة توجهها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، حيث تسعى وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني من المحاولات البائسة للمساس به، ومنع المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727621

 

نتنياهو: مقترح وقف إطلاق النار في غزة يحقق أهدافنا من الحرب

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهوخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن مقترح وقف إطلاق النار في غزة يمكننا من تحقيق أهداف الحرب بما فيها القضاء على حماس. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727686

 

ليلة الأهلي.. كولر وأبو ريدة أبرز الحضور لحفل مشروع القرن

حضر، مساء الثلاثاء، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي مشروع القرن الخاص بإستاد النادي، في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته في فرع النادي بالشيخ زايد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727697

 

صداع ودوخة وطنين بالأذن.. عالم هولندي يحذر من زلزال مدمر خلال أيام

بعيدًا عن التنبؤ بالهزات الأرضية، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الثلاثاء، من أن هندسة الكواكب الحرجة التي يشهدها الفضاء اليوم يمكن أن تؤثر على بعض الأشخاص في صورة صداع خفيف ودوخة وطنين بالأذن. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4727647

لا يفوتك هذا المساء الدستور الاحتلال غزة نتنياهو الاهلى زلزال

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

حقيقة انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات يوميًا

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242