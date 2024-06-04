الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

إعلانات ذبح الأضاحى فى إفريقيا تنتشر مجددًا.. أمين الفتوى: “الأقربون أولى بالمعروف”

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران

أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سبب إصدار دار الإفتاء تحذيرًا من الإعلانات المنتشرة عن ذبح الأضاحي في إفريقيا، والتي شاع أنها أرخص، وأنها تذهب لأناس أشد فقرًا.

وقال عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الكثير من الناس يريدون حق التكافل، والمساندة فتعرضوا لحالات نصب كثيرة عن طريق هذه الإعلانات التي تقف وراءها جهات مجهولة الهوية، وتدعي أن الأضحية أرخص، وهى جهات غير موثوقة.

وأردف: "نقول للناس نعم للتكافل وإظهار الشعيرة، لكن لابد من الانتباه إلى أن عبادة الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، ومنوطة بالاقتدار، من لا يقدر على ثمنها، لديه فرصة للتكافل في أمور أخرى، مثل صلة الأرحام، وثانيًا فإن الأقربون أولى بالمعروف، وأولى بلحوم الأضاحي، والدائرة الأقرب هم الأقارب المباشرون، ثم دائرة أبناء الوطن، وهذا مبدأ شرعي".

وتابع: "الاتجاه للأضحية في بلاد أخرى، سيحرم الإنسان من مبدأ الأقربون أولى بالمعروف، ولابد ألا تحرم الدوائر القريبة منك من لحوم الأضحية، وهذا لا يقل شأنًا عن مراعاة رخص الثمن، فالأقربون أولى بلحوم الأضاحي". 

أول تعليق من دار الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحى فى إفريقيا

 

ورصدت دار الإفتاء المصرية مؤخرًا، انتشارًا لدعوات على منصات التواصل الاجتماعي،  تدعو المصريين إلى ذبح أضاحي عيد الأضحى المبارك في عدد من الدول الإفريقية، من خلال بعض الجمعيات المجهولة بدعوى رخص ثمنها عن الأضاحي في مصر.

وأكَّدت دار الإفتاء أنَّ انتشار مثل هذه الجمعيات المجهولة أصبح يمثل ظاهرة خطيرة في ظل غياب الرقابة عليها، بما يجعلها مثار شبهات، خاصة مع وصول العديد من الشكاوى للدار عن عمليات نَصَب تمت تحت اسم ذبح الأضاحي والعقائق أو حفر الآبار، وهو ما تمَّ إثباته من قِبل عدد ممَّن تعرضوا للنَّصْب.

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