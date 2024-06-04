الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: نتنياهو يسعى لفتح جبهة جديدة بعد غزة

غزة
غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن نتنياهو هو السبب الرئيسي وراء عرقلة الجهود التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

الانتخابات الأمريكية في ظل الصراع الصهيوني 

وأكد محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف إطلاق النار لحين التخلص من الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وتابع: "نتنياهو لديه رغبة في فتح جبهات حربية أخرى غير غزة، وذلك من أجل الهروب من القضايا التي من المفترض أن يتم النظر فيها بعد الحرب".

استمرار الحرب 

واستطرد:" نتنياهو يواجه الكثير من الاتهامات على كافة المستويات من الداخل الصهيوني، ويمكن القول أن هذه الحرب أثرت على الداخل الإسرائيلي على المستوى العسكري والاقتصادي والاستراتيجي".

محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز الانتخابات الأمريكية المقبلة

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