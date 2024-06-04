مقررة القومي للمرأة ببنى سويف: فخورة بما حققته طالبات الشهادة الإعدادية

عبرت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، عن سعادتها بما حققت طلاب الشهادة الإعدادية، وخاصة طالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتصدرن المراكز الأولى ضمن قائمة الأوائل فى الترتيب على مستوى المحافظة، مؤكدة عن فخرها واعتزازها بتفوق هؤلاء الفتيات وإصرارهن على تحقيق النجاح.

وأكدت نرمين محمود فى تصريحات خاصة، أن تفوق الطالبات جاء نتيجة التحصيل العلمي وجهدهن المبذولة ودعم أسرهن ومدرسيهن، وأن الإنجاز الذي حققتهن الطالبات يعزز الصورة الإيجابية للمرأة المصرية مما يساهم في تعزيز مكانتهن ودورهن في جميع المجالات، معبره عن اعتزازها بالدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في المجتمع.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف إلى أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، يواصل دعمه وتشجيعه للفتيات المتفوقات، للاستمرار في تطوير مهاراتهن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة.

دعت نرمين محمود الطالبات المتفوقات للاستمرار في مسيرة التفوق والتميز، وأن يمثلن قدوة لباقية الفتيات، وأن يتحقق لهن مستقبل مشرق وناجح، حيث يمكنهن تحقيق طموحاتهن والمساهمة الفعّالة في تطور وازدهار المجتمع المصري، لأن المرأة المصرية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات وتحطيم الحواجز.

يذكر أن الطالبات قد حصلن على سبعة مراكز من بين المراكز العشرة، وهن نورهان جمال ربيع محمد الحاصلة على المركز الأول من مدرسة الشهيد سليم يونس حباسي في سمسطا، بعد حصولها على 280 درجة.

والمركز الثاني سلمى أشرف أحمد حامد من مدرسة المستقبل الرسمية لغات في بني سويف، بعد حصولها على 279.75 درجة، والمركز الثالث: شهد شمس الدين رشاد صديق من مدرسة ميدوم الإعدادية بنات في الواسطى، بعد حصولها على 279.50 درجة، والمركز الرابع مودة رمضان مرجاوي محمد من مدرسة ميدوم الإعدادية بنات في الواسطى، بعد حصولها على 279.50 درجة.

والمركز السادس لُجينة محمد عمر أحمد من مدرسة الرياض الإعدادية بنات في ناصر، بعد حصولها 279.50 درجة، والمركز الثامن: جنا أبو الخير محمد علي من مدرسة الشهيد مؤمن عياد الإعدادية المشتركة في بني سويف، بعد حصولها على 279.25 درجة، والمركز العاشر حبيبة عاطف سيد عبد العزيز من مدرسة الشهيد سالم شعبان الإعدادية بنات في ناصر، بعد حصولها على 279.25 درجة.