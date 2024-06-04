الأوكسا تناقش دعم استضافة مصر للألعاب الإقريقية 2027

وجّه اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الأوكسا)، الدعوة لرؤساء الاتحادات الافريقية الأوليمبية والرياضية والنوعية المتواجدة في مصر لجلسة حوار تناقش دعم استضافة مصر لدورة الالعاب الافريقية المقررة في العام ٢٠٢٧.

وتأتي دعوة ناصر لهذه الجلسة التي أعلن انها الاولى وستعقبها جلسات متتالية يشارك فيها رؤساء الاتحادات الافريقية في كل اللعبات ، بهدف وضع التصور الفني للمنافسات وتحديد طلبات المشاركة خصوصا من الاتحادات الرياضية غير الاوليمبية ، واكد اللواء احمد ناصر ان الهدف الاول والاهم من هذا الاجتماع هو وضع برمجة المنافسات القارية المؤهلة لدورة الالعاب الاوليمبية لوس انجلوس ٢٠٢٨ لتكون من خلال الدورة الافريقية حيث تتم المنافسات قبل عام من الدورة الاوليمبية ، مايمنح دورة مصر تميزا ويكسبها اهتماما اعلاميا وتسويقيا غير مسبوق ، ويحقق الدولة المصرية كل اهدافها من وراء الاستضافة التي تعود لمصر بعد غياب 36 عاما حيث كانت اخر مرة استضافت مصر فيها الدورة الافريقية في العام ١٩٩١

ومن المعروف ان مصر تحتضن العديد من الاتحادات الافريقية الاوليمبية غير اوليمبية والنوعية .

برعاية الرئيس السيسي.. وزير والرياضة في جلسة نقاشية حول الجينوم الرياضي

شارك وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، في جلسة نقاشية حول الجينوم الرياضي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الجلسة، الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي، لواء دكتور أمين فؤاد شاكر، المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، لواء طبيب خالد عامر الباحث الرئيسى لمشروع الجينوم، الدكتور حسين خالد وزير التعليم الأسبق، الدكتورة نيفين سليمان رئيس اللجنة العلمية للجينوم، لواء طبيب طارق طه أحمد، رئيس فرع الخلايا الجزعية بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور مايكل سكيلتون الباحث الرئيسي لمركز التنسيق H3Africa وDS-I في أفريقيا، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

خلال كلمته، أثني د.أشرف صبحي علي أهمية المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، سعيًا لمواصلة جهود استكشاف إمكانيات الاستثمار الواسعة في أفريقيا، وتوحيد جهود دول القارة السمراء من أجل وضع خارطة طريق لتطوير استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية، وكذلك تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا.

أشار الوزير إلي مشروع الجينوم الرياضي الخاص بالأبطال الأوليمبيين المصريين، بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة، وتحت رعاية كريمة للرئيس السيسي.

ولفت وزير الرياضة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم الرياضيين معنوياً ومادياً وصحيًا بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، ليكون ذلك دافعًا إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية قائلاً:"نعمل على توفير الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي".