هكذا تحدث محمد محمود عبدالعزيز عن والده: "قدوتي وسندي" (إنفوجراف)

تصدر اسم النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى موقع البحث العالمي جوجل، إذ تمر اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد "الساحر" الذي ولد فى مثل هذا اليوم 4 يونيو، عام 1946 فى محافظة الإسكندرية بحي الورديان.

"الدستور" تواصلت مع الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان القدير الراحل محمود عبدالعزيز، الذي يحرص دائما على تذكر والده ومشاركة جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة "فيس بوك" و"انستجرام" فلا يخلو أي تدوينه أو منشور عبر حساباته دون عبارات الرثاء لوالده.

محمد محمود عبدالعزيز عن والده: قدوتى وسندى وأدين بالفضل له فى كل شئ

وفى سياق متصل أكد محمد محمود عبدالعزيز لـ "الدستور" أنه دائما يفخر بأنه يحمل اسم والده، كما أنه يشعر بأنه ما زال على قيد الحياة "عايش بروحه ونصائحه وأعماله".

وخلال الإنفوجراف التالي ترصد "الدستور" أبرز تصريحات محمد محمود عبدالعزيز عن والده فى ذكرى ميلاده.

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تصدر اسم النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى موقع البحث العالمي جوجل، إذ تمر اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد "الساحر" الذي ولد فى مثل هذا اليوم 4 يوليو، عام 1946 فى محافظة الإسكندرية بحي الورديان.

"الدستور" تواصلت مع الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان القدير الراحل محمود عبدالعزيز، الذي يحرص دائما على تذكر والده ومشاركة جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة "فيس بوك" و"انستجرام" فلا يخلو أي تدوينه أو منشور عبر حساباته دون عبارات الرثاء لوالده.

محمد محمود عبدالعزيز عن والده: قدوتى وسندى وأدين بالفضل له فى كل شئ

وفى سياق متصل أكد محمد محمود عبدالعزيز لـ "الدستور" أنه دائما يفخر بأنه يحمل اسم والده، كما أنه يشعر بأنه ما زال على قيد الحياة "عايش بروحه ونصائحه وأعماله".

وخلال الإنفوجراف التالي ترصد "الدستور" أبرز تصريحات محمد محمود عبدالعزيز عن والده فى ذكرى ميلاده.