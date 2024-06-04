أستاذ علاقات دولية: نأمل أن يكون الدعم الأمريكي لفلسطين المُرتقب حقيقي

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، إنه يأمل أن يكون الدعم الأمريكي لفلسطين حقيقي، وألا يكون هذا الدعم عبارة عن مراوغة لاكتساب الأصوات الانتخابية.

الدعم الأمريكي لإسرائيل

وأكد سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يرغب في تصفية هذه الأزمة سىريعًا لحين الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث استمرار الحرب الصهيونية على غزة يعني تراجع بايدن عن فرصة الوصول للحكم.

وأضاف في حديثه، أن هناك استهجان ورفض دوليًا حول ما يحدث في فلسطين، وبالتالي بايدن يريد تهدأة الأوضاع لحين الانتهاء من الانتخابات المقبلة.

جرائم الحرب الصهيونية

وأشار إلى، أن أفعال نتنياهو مخالفة لكافة التصريحات الأمريكية، حيث أمريكا تحاول تهدئة الأوضاع في غزة، ولكن مازالت إسرائيل تنفذ جرائمها دون النظر للأحاديث الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار.