هيثم الجندي: الانتخابات الهندية جاءت بما لا يشتهي مودي وحزبه

قال هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، إن الانتخابات الهندية انتهت والتي استمرت لـ6 أسابيع، ولكن نتائج هذه الانتخابات جاءت بما لا يشتهي رئيس الوزراء نارندا مودي وحزبه حزب بهاراتيا جناكا الحزب الحاكم والتحالف أو الشركاء معه في التحالف الوطني الديموقراطي.

وأضاف الجندي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مودي حقق التاريخ بأن يكون رئيس وزراء الهند للمرة الثالثة وهذا أمر إستثنائي لم يحدث إلا في سابقة واحدة برئيس الوزراء الأسبق نهرو، ولكن الحزب الحاكم أداءه أضعف مما كان متوقع، مشيرًا إلى أنه قبل الانتخابات كان مودي يروج أن تحالف حزبه وشركائه سيحققون فوز كاسح بحوالي 400 مقعد في البرلمان الهندي المؤلف من 643 مقعد، ولكن النتائج التي صدرت تظهر أن الأداء أضعف مما كان متوقع.

وأكد، أن ما حدث في الانتخابات الهندية أثر على البورصة الهندية، حيث أن المؤشرات الرئيسية خسائرها تجاوزت 6%، واليوم هو أسوأ جلسة للبورصة الهندية من مارس 2020 وقت إغلاقات كوفل، مشيرًا إلى أن المؤسسات الأجنية باعت أسهمها اليوم بقيمة 124 مليار ربية أو حوالي مليار ونص دولار.

وتابع: "المستثمرين المحليين تخرجوا هما الآخرين من البرصة الهندية وهذا أتي في دور أن الحزب الحاكم بما إن أداءه كان مخيب وأضعف من الأداء اللي كان محقق في عام 2019 وقت الانتخابات السابقة فمعنى هذا أن الدرة على تنفيذ الإصلاحات أو قدرته على مواصلة الإصلاحات ستكون مقيدة".

