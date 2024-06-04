الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأمريكية: إسرائيل وافقت على الصفقة.. والأمر متروك الآن لحماس

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

بسؤال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مقتنعة بأن إسرائيل سوف تلتزم بهذه الصفقة، رد ميلر قائلا:  "كما قلت، إنه اقتراحهم، وهو الاقتراح الذي قدمته الحكومة وأكدوا لنا أنهم على استعداد للتنفيذ. وهذا لا يعني أنه لا توجد أصوات داخل إسرائيل، وأن الأصوات حتى داخل الحكومة الإسرائيلية تعارض ذلك".

وتابع: "لكن الإدارة، التي تتحدث باسم الحكومة، قالت إنهم يدعمون هذا الاقتراح ومستعدون للوقوف وراءه. ونحن نلزمهم بكلامهم. الاتفاق أمامنا. والأمر متروك لحماس لتقبل أو ترفض أو تعود وتقول إنها تريد مواصلة التفاوض على الاتفاق. لكن الحقيقة هي أن إسرائيل وافقت على هذا الاقتراح. والأمر متروك الآن لحماس”.

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