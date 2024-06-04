الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 15 عاما لسائق وعاطلين بتهمة الشروع في قتل شخص أثناء سرقته بالقناطر

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لسائق وعاطلين، بتهمة الشروع في قتل شخص، بغرض سرقته أثناء سيره بالطريق العام دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

المشدد 15 عاما لسائق وعاطلين بتهمة الشروع فى قتل شخص أثناء سرقته بالقناطر

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 28148 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3906 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم  "وليد س ف"، 21 سنة، سائق، و"محمد ص م"، 22 سنة، و"حمادة خ ع"، 25 سنة، وجميعهم مقيمين أبو الغيط القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 21 / 10 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، شرعوا في قتل المجني عليه "محمد إبراهيم عبد العزيز محمود"، عمدًا إثر خلف استعري بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن ظفر المتهمين بالمجني عليه حتى تكالبوا عليه وانهال الأول عليه بسلاح أبيض "سكين" ضربًا وطعنا بصدره وبأنحاء جسده حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة للحول دون إغاثته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركه المجني عليه بالعلاج حال على النحو المبين بالأوراق.

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