الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأمريكية: إسرائيل مستعدة لتنفيذ مقترح وقف إطلاق النار

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الاقتراح المطروح على الطاولة يكاد يكون مطابقا لما قالت حماس إنها ستقبله قبل بضعة أسابيع فقط، وقالت إسرائيل إنها مستعدة لتنفيذه.

في إشارة إلى المكالمات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع عدد وزراء الخارجية العرب، أشار ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن في كل هذه المحادثات، استمر بلينكن في ترديد وجهة النظر الدولية الواسعة القائلة بأن "حماس يجب أن تقبل هذه الصفقة".

وتابع ماثيو: "بالأمس، قامت الولايات المتحدة بتعميم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يدعم اقتراح إنهاء القتال في غزة، ونحن نحث جميع أعضاء المجلس على دعم ذلك القرار".

كما أشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستمر في الإصرار على قبول حماس لهذه الصفقة، مؤكدًا أن الاقتراح المطروح على الطاولة يكاد يكون مطابقا لما قالت حماس إنها ستقبله قبل بضعة أسابيع فقط. وقد قالت إسرائيل إنها مستعدة لتنفيذه".

وأضاف: " لقد حان الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، ووضع حد للعنف، وبناء مستقبل أفضل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242