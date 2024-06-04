الخارجية الأمريكية: إسرائيل مستعدة لتنفيذ مقترح وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الاقتراح المطروح على الطاولة يكاد يكون مطابقا لما قالت حماس إنها ستقبله قبل بضعة أسابيع فقط، وقالت إسرائيل إنها مستعدة لتنفيذه.

في إشارة إلى المكالمات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع عدد وزراء الخارجية العرب، أشار ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن في كل هذه المحادثات، استمر بلينكن في ترديد وجهة النظر الدولية الواسعة القائلة بأن "حماس يجب أن تقبل هذه الصفقة".

وتابع ماثيو: "بالأمس، قامت الولايات المتحدة بتعميم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يدعم اقتراح إنهاء القتال في غزة، ونحن نحث جميع أعضاء المجلس على دعم ذلك القرار".

كما أشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستمر في الإصرار على قبول حماس لهذه الصفقة، مؤكدًا أن الاقتراح المطروح على الطاولة يكاد يكون مطابقا لما قالت حماس إنها ستقبله قبل بضعة أسابيع فقط. وقد قالت إسرائيل إنها مستعدة لتنفيذه".

وأضاف: " لقد حان الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، ووضع حد للعنف، وبناء مستقبل أفضل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".