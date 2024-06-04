مكاسب سياسية.. بايدن يكشف أهداف نتنياهو من الحرب في غزة

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن لمجلة تايم حول دور رئيس الوزراء الإسرائيلي في الصراع تثير ردود فعل انتقادية شديدة من الحكومة الإسرائيلية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن كل الأسباب للاعتقاد بأن نتنياهو يطيل أمد الحرب في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.



وأضاف جو بايدن، أن هناك "كل الأسباب" للتوصل إلى استنتاج مفاده أن بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب في غزة من أجل الحفاظ على نفسه السياسي.

ردود فعل حادة من الحكومة الإسرائيلية

وأدلى بايدن بهذه التصريحات بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع مجلة تايم نشرت الثلاثاء، مما أثار رد فعل حادا من الحكومة الإسرائيلية، التي اتهمت الرئيس الأمريكي بالابتعاد عن الأعراف الدبلوماسية.

وتراجعت شعبية نتنياهو بعد الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، والذي كشف عن عيوب خطيرة في الأمن الإسرائيلي.

ويقول معظم المراقبين السياسيين، إن نتنياهو سيخسر الانتخابات إذا أجريت الآن، وسيضطر إلى الانضمام إلى المعارضة، وسيواجه جلسات استماع في المحكمة بتهم الفساد.

ولكن الانتخابات تم تأجيلها حتى تنتهي الحرب، أو على الأقل حتى يتم اعتبار العمليات العسكرية الكبرى قد اكتملت.

وسألت مجلة تايم بايدن عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو "يطيل الحرب من أجل الحفاظ على نفسه سياسيا".

وقال الرئيس ردا على ذلك: "لن أعلق على ذلك"، لكنه أضاف: "هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج".

وذهب لمناقشة بعض المشاكل السياسية الداخلية التي كان نتنياهو يواجهها قبل الحرب.

وردا على سؤال عما إذا كان يريد توضيح رد بايدن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: “أعتقد أن الرئيس كان واضحا للغاية في إجابته على ذلك، وسنسمح لرئيس الوزراء بالتحدث عن سياساته الخاصة”.. كان الرئيس يشير إلى ما قاله العديد من النقاد.

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، إن تصريحات بايدن حول نتنياهو والسياسة الإسرائيلية كانت “خارجة عن الأعراف الدبلوماسية لكل دولة ذات تفكير سليم”.

وعلى مدار مقابلة واسعة النطاق، سُئل بايدن أيضًا عن الادعاءات، التي تخضع للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة. وأعطى الرئيس ردا متناقضا.

وقال: “الجواب هو أنه غير مؤكد وقد تم التحقيق فيه من قبل الإسرائيليين أنفسهم”.

“المحكمة الجنائية الدولية شيء لا نعترف به. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: لقد عانى الناس في غزة، الفلسطينيون، بشدة، بسبب نقص الغذاء والماء والدواء، وما إلى ذلك. وقد قُتل الكثير من الأبرياء.

وأشار بايدن إلى أن حماس تتحمل أيضًا مسؤولية إراقة الدماء في إسرائيل وغزة.

وردا على سؤال على وجه التحديد عما إذا كانت إسرائيل تستخدم "تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب"، وهي تهمة يلاحقها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

وقال بايدن: “لا، لا أعتقد ذلك”. لكنه قال بعد ذلك: “أعتقد أنهم شاركوا في نشاط غير لائق”.

وقال بايدن، إنه عندما زار إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، قال لحكومة نتنياهو: “لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبناه في ملاحقة أسامة بن لادن. إن فكرة احتلال أفغانستان، وفكرة وجود ترسانة نووية في العراق، كانت ببساطة غير صحيحة.

وتابع: "وأدى إلى حروب لا نهاية لها.. لا ترتكبوا الأخطاء التي ارتكبناها، لكن بايدن اختتم حديثه بالقول إن الإسرائيليين "يرتكبون هذا الخطأ" بالفعل.