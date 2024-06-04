"السرد العربي".. محور العدد الجديد من مجلة فصول النقدية

صدر العديد الجديد لـ مجلة فصول النقدية، الفصلية ــ العدد 109 خريف 2023. والمجلة تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويرأس مجلس تحريرها الناقد دكتور حسين حمودة.

السرد العربي محور مجلة فصول النقدية

وخصص العدد الجديد لمجلة فصول الفصلية المحكمة، للسرد العربي، “السرد العربي.. الجديد والمتجدد”. وفي اقتتاحية العدد يكتب دكتور حسين حمودة: يقارب هذا العدد من "فصول" مجموعة من الظواهر التي تحيط بالسرد العربي، سواء في بعض نصوصه الجديدة التي تنتمي إلى سنوات قريبة، أو في بعض نصوصه الأقدم التي لا تزال حاضرة في قراءاتنا.

في محور العدد كتب الناقد الراحل عبدالرحيم الكردي عن شعرية التشظي في الرواية العربية المعاصرة، وقدم شفيع بالزين مقاربة تداولية للتخييل القصصي، وتناولت غراء حسين مهنا الاتجاهات الحديثة في الرواية، وتوقف عادل ضرغام عند القصة القصيرة وخصوصية النوع.

وقد تضمن العدد الجديد لمجلة فصول النقدية أيضا ملفا عن الناقد العراقي عبد الله إبراهيم، أحد المهتمين بالسرد العربي، بالإضافة إلى عدد من القراءات النقدية لأعمال سردية عربية متنوعة، وقراءتين لكتابين قدمهما للعدد محمد مصطفى حسانين ووصال العش.

ويلفت حمودة في افتتاحية العدد الجديد لمجلة فصول النقدية إلي: ما من إمكان للزعم بأن هذا العدد، بهذه الصورة، يغطي الظواهر الكبيرة المهمة التي بلورتها المغامرة السرية العربية، وهي المغامرة المتصلة، متعددة الوجهات، التي استكشفت ولا تزال تستكشف مسارات جديدة، والتي تحتاج في تقصي أبعادها ووجهاتها إلى أدوات نقدية متفتحة، تعيد النظر باستمرار في المفاهيم الشائعة المبذولة حول حدود الأنواع السردية وحول محاولات "التقعيد" لها، وتستجيب بمرونة إلى ما تقترحه الأعمال السردية "الجديدة" نفسها من كيفيات نقدية مبدعة لتعرّف ملامحها الجمالية وظواهرها وقضاياها المتنوعة.

وعلى هذا، وبعيدا عن أي زعم، تظل الأعمال السردية العربية الجديدة والمتجددة بحاجة إلى اهتمام نقدي يستكمل السعي الذي قام به هذا العدد، وبحاجة إلى مقاربات نقدية توازي بتجددها وإبداعها ما يتسم به السرد العربي من إبداع ومن تجدد.

كما يتضمن العدد الجديد لمجلة فصول النقدية دراسات نقدية للعديد من القامات النقدية المصرية والعربية: حيث تكتب دكتورة غراء مهني عن “الاتجاهات الحديثة في الرواية”. ويكتب شفيع بالزين عن “المقاربة التداولية للتخييل القصصي. بينما تحمل دراسة الناقد عبد الرحيم الحسناوي دراسة بعنوان ”السيرة الذاتية.. التاريخ والسرد".

وفي أبواب مجلة فصول النقدية أيضا، نصوص وقراءت ويضم مقالات لكل من: أحمد سماوي، أمين المشهور، أماني فؤاد، شوقي بدر يوسف، ضو سليم، عايدي علي جمعة، عبد اللطيف الورواري، حسن الجوخ، فتحي عبد السميع، محمد محيي الدين، محمد السيد إسماعيل، محمد أعزيز، أماني الصعيفه وسعيد الوكيل.