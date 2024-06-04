بحضور وزير الشباب.. سيد عبدالحفيظ ونجوم الأهلي في احتفالية مشروع القرن

وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الثلاثاء، الشيخ زايد لحضور حفل مشروع القرن للنادي الأهلي في الفرع الجديد للنادي.

كما حضر فتحي نصير وحسام البدري وإبراهيم سعيد وأيمن شوقي وخالد بيبو وسمير عدلي وفتحي مبروك ومصطفى عبده وشادي محمد وضياء السيد وإسلام الشاطر ومحمود كهربا وعلي معلول، سيد عبدالحفيظ وحمادة صدقي ومحمود صالح.

ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الوزراء وكبار المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة من التاسعة مساء اليوم لتوقيع العقود وبدء التنفيذ الفعلي باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه.

📸 التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق حفل تدشين مشروع القرن 🦅 pic.twitter.com/pmFD3BvIMR — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 4، 2024

ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة إستاد الأهلي بسعة 40 ألف متفرج كمرحلة أولى ستشمل بناء إستاد بسعة 25 ألف كرسي بجانب 4 ملاعب فرعية ومتحف وفندق ومول تجاري لبرندات الرياضة ومستشفى للطب الرياضي ومجمع تعليمي يشمل مدارس وجامعة باسم النادي الأهلي.

وتشرف 3 شركات على تنفيذ المشروع بينها شركتان إحداهما المانية وأخرى عربية وثنائي محلي.

ومن المقرر أن يقوم محمود الخطيب بالكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع في الحفل ومدة التنفيذ التي تتراوح ما بين عامين إلى 5 أعوام وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 10 مليارات جنيه.