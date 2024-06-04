الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النجار: صادرات مصر تحقق رقمًا قياسيًا بـ16.2 مليار دولار فى تاريخها

اللواء عصام النجار
اللواء عصام النجار

أعلن اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، عن تحقيق مصر لأعلى مستوى في صادراتها على الإطلاق، حيث بلغت قيمتها 16.2 مليار دولار هذا العام، ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الدولة المصرية.

وأوضح اللواء النجار، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الهيئة تقوم بفحص السلع الصناعية الواردة من الخارج، وتصدر شهادات المنشأ للدولة المصدرة، وفيما يتعلق بالسلع الصناعية المصرية الموجهة للتصدير، أكد أنه لا توجد رقابة عليها، حيث تكون العلاقة بين المصدر والمستورد مباشرة، أما السلع الغذائية والدوائية، فتخضع للرقابة من قبل الدولة.

وأشار "النجار" إلى أن زيادة الصادرات تأتي رغم التحديات الاقتصادية والأزمات، وأن مصر تحافظ على مستوى قوي في التصدير، وأكد أن الدولة فتحت أسواقًا جديدة، مما ساهم في تحقيق هذا الرقم القياسي، كما أشار إلى أن الهيئة تعمل بقوة في جميع المنافذ الجمركية، وتمتلك موظفين معتمدين في أكثر من 14 لائحة.

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