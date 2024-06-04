الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأثير التغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية وأسعار المواد الغذائية.. "طنطاوى" يوضح

تغيرات المناخية
تغيرات المناخية

قال د. سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية، إن التغيرات المناخية تأثر بالطبع على الإنتاجية الزراعية بشكل سلبي كبير من خلال ارتفاع درجات الحرارة والتأثير على المواد المائية التي تعتبر عنصرا أساسيا في العملية الزراعية وأيضًا تؤثر على جودة وخصوبة التربة الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا يتسبب في الانخفاض في الإنتاجية الزراعية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف طنطاوي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تأثيرات مباشرة لتغيرات المناخية وتأثيرات غير مباشرة، فالتأثيرات المباشرة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب معدلات سقوط الأمطار فبعض الأماكن التي كان يسقط فيها المطر قد تعاني شحا في الأمطار، وبعض الأماكن التي لم تعتاد سقوط أمطار بكميات كبيرة يسقط فيها أمطار بكميات كبيرة.

وأوضح، أن هناك ارتفاعا في مستوى سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد في جليد القطبين يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وهذا يهدد المناطق الساحلية المنخفضة بالغرب، ويؤدي إلى زيادة ملوحة التربة في المناطق الساحلية، ويؤدي أيضا إلى تلوث للمخزون المياه الجوفية العزبة الملاصق للمناطق الساحلية.

وأكد، أن كل هذا يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد، وبالتالي يؤدي إلى نزاعات، وقد يؤدي إلى هجرة قسرية من المناطق المتضررة.

القاهرة الإخبارية المراقب الإنتاجية الزراعية التغيرات المناخية المواد الغذائية درجات الحرارة الامطار سطح البحر ذوبان الجليد

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