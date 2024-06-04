الخارجية الأمريكية: هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه يجب الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف ميلر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مفاوضات لإعادة معبر رفح ومصر وافقت على توجيه الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن مقترح وقف إطلاق النار في غزة هو مقترح إسرائيلي وليس أمريكيا.

وتابع: مستمرون في دعم أمن إسرائيل ولا يوجد تغيير في سياساتنا.. ولا ندعم العقوبات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده لا تدعم حربا شاملة مع حزب الله لكن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها.

