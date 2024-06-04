الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأمريكية: هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه يجب الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

 

وأضاف ميلر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مفاوضات لإعادة معبر رفح ومصر وافقت على توجيه الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن مقترح وقف إطلاق النار في غزة هو مقترح إسرائيلي وليس أمريكيا.

 

وتابع: مستمرون في دعم أمن إسرائيل ولا يوجد تغيير في سياساتنا.. ولا ندعم العقوبات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية".

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده لا تدعم حربا شاملة مع حزب الله لكن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها.
 

القاهرة الإخبارية إطلاق المحتجزين صفقة الحكومة الاسرائيلية معبر رفح معبر كرم أبو سالم

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