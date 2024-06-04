ليلة الأهلى.. كولر وأبوريدة أبرز الحضور لحفل مشروع القرن

حضر، مساء الثلاثاء، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي مشروع القرن الخاص باستاد النادي، في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته في فرع النادي بالشيخ زايد.

كما شهد الحفل حضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، والعديد من كبار نجوم الأهلي على رأسهم طاهر أبوزيد.

ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الوزراء وكبار المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة من التاسعة مساء اليوم لتوقيع العقود وبدء التنفيذ الفعلي باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة إستاد الأهلي بسعة 40 ألف متفرج كمرحلة أولى ستشمل بناء إستاد بسعة 25 ألف كرسي بجانب 4 ملاعب فرعية ومتحف وفندق ومول تجاري لبرندات الرياضة ومستشفى للطب الرياضي ومجمع تعليمي يشمل مدارس وجامعة باسم النادي الأهلي.

وتشرف 3 شركات على تنفيذ المشروع بينها شركتان إحداهما المانية وأخرى عربية وثنائي محلي.

ومن المقرر أن يقوم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بالكشف عن التفاصيل الخاصة بالمشروع في الحفل ومدة التنفيذ التي تتراوح ما بين عامين الي 5 أعوام، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 10 مليارات جنيه.