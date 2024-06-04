الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمر لـ5 ساعات.. 13 مصابًا و29 سيارة إطفاء لإخماد حريق مزارع نخيل الوادى الجديد

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

ارتفعت حصيلة مصابي حريق مزارع نخيل عين القضا في الوادى الجديد، إلى 13 شخصًا جميعهم مصابون باختناقات وتلقوا العلاج والإسعافات اللازمة في موقع الحريق.

كانت محافظة الوادى الجديد دفعت بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع وخزانات لموقع حريق مزارع نخيل عين القضا بمركز الداخلة لمعاونة سيارات الإطفاء والحماية المدنية في محاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع لقرابة 5 ساعات كاملة التهم فيها منزلًا لاحد المواطنين وعدد كبير من أشجار النخيل والفاكهة، حيث بلغت عدد سيارات الإطفاء والمياه 29 سيارة.

نشب حريق هائل في مزارع نخيل بمنطقة عين القضا بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

تلقي اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة عين القضا التابعة لمركز الداخلة، حيث التهمت النيران عددًا كبيرًا من أشجار النخيل، فيما تسببت الرياح في انتقال ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.

 

الدفع بـ29 سيارة إطفاء ومياه للسيطرة على حريق مزارع نخيل الوادى الجديد


قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة دفعت بـ15 سيارة إطفاء لموقع حريق مزارع عين القضا بواحة الظاخلة، مشيرًا إلى أنه تم الدفع أيضًا بـ14 سيارة مياه من الوحدات المحلية بالمركز؛ وذلك لمنع اتساع رقعة الحريق ومنع وصولها للمنازل المجاورة.

وأوضح الزملوط أنه يجري حاليًا أعمال التبريد وحصر الخسائر بزراعات النخيل والوقوف على أسباب الحريق، مؤكدًا عدم وجود خسائر بالأرواح.

المصابين حريق مزارع نخيل الوادي الجديد مصابين باختناقات الإسعافات مزارع نخيل

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