كمال ماضي: "والله لا يعجزني احتضان أهل غزة.. ولكن ستمحى القضية من الوجود"

قال كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه في يوم عالمي كهذا خصصته الأمم المتحدة للأطفال من ضحايا العدوان وسوء المعاملة تجد نفسك تشير إليها بالقول وماذا عن 15 ألف طفل فلسطيني لقوا حتفهم، هُدمت منازلهم مدارسهم أحياؤهم على يد جيش احتلال أضحى قلبه كالحجارة أو أشد قسوة.

وأضاف ماضي، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه برنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هنا قد يأتي أحدهم مزيدًا مستنكرًا ممن صدق مواقع تواصل ترمي الصدق بأنصال من الكذب يردد ويرتكن إلى زيف رواية الاحتلال إما جهلًا أو لموافقتها هواه فيقول أنًا لكم في مصر أن تحزنوا على أهل غزة وأنتم تضيّقون الخناق عليهم أفتحوا الحدود أترتضون بحالهم؟ أين إنسانيتكم؟ فإذا بأرض الكنانة ترد مصدومة بقسم والله الذي خلق السماء بلا عمد لا يعجزني احتضان أهل غزة فعددهم أقل من ربع من لجأ إليّ من دول الجوار في شدتهم لكن إن حدث هذا ستُمحى القضية من الوجود سيمنح الاحتلال كامل تراب فلسطين على طبق من ذهب فإذا به يعيد الكرة لائمًا إن كنتم كذلك فلم تمنعون المساعدة عنهم ولو بزاد ضئيل يسد رمقهم؟".

وتابع: "وهنا الرد لا يحتاج إلا لإعمال العقل وكفى من أين يقتات أهل غزة؟ هل تنشق الأرض بالمساعدة أم يلقي البحر بالمدد إليهم؟ بالطبع هي نتاج 25 ألف شاحنة أدخلت 233 ألف طن من المساعدات أكثر من ثلثيها من مصر وأهلها اقتطعوها من أرزاقهم في أوج أزمة اقتصادية طاحنة".

واستكمل: "نعم أعلم ان هذا الحديث قد لا يأتي على هوى البعض والحل ها هنا أن اقرأ اقتدي بأول أمر الهي للمصطفى العدنان أزل الغشاوة عن بصرك لتبيان الحقيقة، أما أهل غزة يا من تتمسكون بالأرض كالعرض نعيدها على أسماعكم من جديد اثبتوا رابطوا حتى يأتي الله بنصر من عنده ويقضي الله أمرًا كان مفعولا".