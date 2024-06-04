صدور الكتاب الرابع لدليل وقف المستشار الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي

صدرت اليوم الثلاثاء، الطبعة الأولى من دليل وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، نظارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إعداد المستشار سامح سيد محمد - نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف، (الكتاب الرابع)، عن الفترة من سنة 2016 حتى سنة 2024.

يذكر أن هذا الدليل تم إعداده وإصداره بناء على تكليف من المستشار الجليل رئيس الهيئة، للمستشار مقرر اللجنة العليا للوقف، تنفيذًا لأحكام حجة الوقف التي قررت إصدار الهيئة كتابًا كل خمس سنوات، يتضمن تعريفًا بالموضوعات التي طرحت خلال سنوات المسابقة، وبيان البحوث الفائزة وأسماء الفائزين، وأسماء وصور رؤساء الهيئة نظار الوقف، وأعضاء لجنة الجائزة خلال كل مدة، مع بيان تقويم الجائزة ومدى فاعليتها، وبيان بالسيرة الذاتية للواقف، وصورة حجة الوقف المعمول بها.

وقدم للكتاب المستشار الجليل مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف قائلًا، منذ عام 1989م أنشأ المستشار الدكتور الراحل محمد شوقي الفنجري هذا الوقف لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، نظارة رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته ابتغاء وجه الله تعالى، وإيمانًا بأهمية الوقف في دعم وتنمية المجتمع طبقًا لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وتعديلاته بموجب حجج وقف سابقة، كان آخرها معدلة بالزيادة المسجلة برقم 817/ج لسنة 2018 توثيق نادي قضايا الدولة.

الطبعة الأولى من دليل وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري

وإعمالًا لحجة الوقف تصدر هيئة قضايا الدولة كل خمس سنوات كتابًا يتضمن تعريفًا بالموضوعات التي طرحت خلال سنوات المسابقة، وبيان البحوث الفائزة وأسماء الفائزين، وأسماء وصور رؤساء الهيئة نظار الوقف، وأعضاء لجنة الجائزة خلال كل مدة، مع بيان تقويم الجائزة ومدى فاعليتها، وبيان بالسيرة الذاتية للواقف - رحمه الله، وصورة حجة الوقف المعمول بها.

وأصدرت الهيئة ثلاثة كتيبات منذ تاريخ إنشاء الوقف، وحتى سنة 2015، بيانها كالتالي: أصدرت الهيئة في عهد رئيسها الأسبق ناظر الوقف حينئذ المستشار الراحل جمال اللبا، كتيبًا سنة 1994، أعقبه كتيبًا آخر في عهد رئيسها الأسبق ناظر الوقف حينئذ المستشار صدقي عبد الرحمن خلوصي، عن الفترة من سنة 2001 حتى سنة 2010، تلاهما كتابًا ثالثًا في عهد رئيسها الأسبق ناظر الوقف حينئذ المستشارعلى زكي نبوي سكر، صدر بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء الوقف (1989 - 2015)، تحت عنوان (الكتاب الفضي).

الطبعة الأولى من دليل وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري

وفي هذا الكتاب الرابع نستكمل مسيرة الهيئة في بيان ما سبق طرحه من موضوعات المسابقة منذ سنة 2016 حتى سنة 2024، تنفيذًا لحجة الوقف وبيانًا للبحوث الفائزة وأسماء الفائزين على النحو السالف ذكره.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.