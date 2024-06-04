الثلاثاء 04 يونيو 2024
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موعد عيد الأضحى 2024 في مصر وتوقيت رؤية هلال ذو الحجة 1445

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر.. يحظى عيد الأضحى بأهمية كبيرة في العالم الإسلامي، حيث يتم الاحتفال به بفرح بين العائلات والأصدقاء، ويعد من أكبر الأعياد الإسلامية في العام، كما أنه يرمز إلى اختتام مناسك الحج.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

يُشار إلى عيد الأضحى، هو ذكرى استعداد إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيل كعمل طاعة لله، وتتكشف الاحتفالات بطرق متنوعة، وغالبًا ما تتضمن التجمعات مع الأحباب وتبادل الهدايا، مما يجعلها مناسبة رائعة لتعزيز الروابط مع الأصدقاء والعائلة.

ويتساءل الكثيرون عن موعد حلول عيد الأضحى هذا العام في مصر، وهو ما توضحه "الدستور" في هذا التقرير.

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تاريخ عيد الأضحى 2024

يبدأ عيد الأضحى عادة في اليوم العاشر من ذي الحجة، الشهر الأخير في التقويم القمري الإسلامي، ويمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية، وبما أن التقويم الإسلامي يتبع النظام القمري، فإن توقيت عيد الأضحى يختلف كل عام ويمكن أن يحدث خلال أي موسم.

بالنسبة لعيد الأضحى 2024، لم تعلن دار الإفتاء المصرية بعد عن المواعيد الرسمية لعيد الأضحى لعام 2024 في مصر، لكن وبحسب رئاسة الجمهورية، فإن مواعيد عيد الأضحى هي من 16 يونيو 2024 الذي يصادف يوم الأحد، إلى 17 يونيو 2024 الذي يصادف يوم الاثنين.

ويتوقف إعلان أول أيام عيد الأضحى، حتى استطلاع هلال ذو الحجة، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال أول ذو الحجة 2024، بعد صلاة مغرب يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذو القعدة، الذي يوافق 6 يونيو، ويتم الإعلان بعدها عن نتيجة استطلاع الهلال، وفقا لرؤية اللجان الشرعية على مستوى الجمهورية، وكذلك قرار المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية، باعتبارها بلد مناسك الحج.

عيد الأضحى 2024 إجازة رسمية في مصر

عيد الأضحى هو يوم عطلة رسمية في مصر، لذلك يتمتع عامة السكان بيوم عطلة في هذا اليوم، بما في ذلك معظم الشركات والمؤسسات التعليمية. 

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