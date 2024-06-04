الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس برشلونة يعلق على انتقال مبابي لريال مدريد.. ماذا قال؟

كيليان مبابي
كيليان مبابي

علّق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني اليوم، على تعاقد غريمه التقليدي ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأعلن ريال مدريد انضمام مبابي في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وفي تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال لابورتا:"بصفتي مشجعًا لبرشلونة، ليس من الجيد رؤية مبابي في ريال مدريد".

أضاف: "بصراحة، أفضل فلسفتنا الرياضية التي تعتمد على الثقة في مشروع يضم لاعبين تم إنتاجهم وصقلهم في لا ماسيا".

واختتم لابورتا حديثه قائلًا: "أحترم منافسينا وما يفعلونه، لكنني أتمسك بفلسفتنا".

خوان لابورتا برشلونة ريال مدريد كيليان مبابي مبابي

مواد متعلقة

الزمالك يفوز على النصر بثلاثية في مباراة ودية

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع تشافي سيمونز

مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024

مبابى: سعيد بالانتقال للريال.. وإنريكى أنقذنى من عدم اللعب مع باريس

مبابى ينضم لقائمة المليار يورو فى ريال مدريد.. إليك التفاصيل

تعويذة كلوب.. محمد صلاح خامس أفضل مهاجم فى العالم

يلعب له علي زين.. رئيس دينامو بوخارست يؤكد: تعاقدنا مع مدرب يد الأهلي

رسميًا.. أحمد فتوح خارج معسكر منتخب مصر

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242