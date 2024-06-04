رئيس برشلونة يعلق على انتقال مبابي لريال مدريد.. ماذا قال؟

علّق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني اليوم، على تعاقد غريمه التقليدي ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأعلن ريال مدريد انضمام مبابي في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وفي تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال لابورتا:"بصفتي مشجعًا لبرشلونة، ليس من الجيد رؤية مبابي في ريال مدريد".

أضاف: "بصراحة، أفضل فلسفتنا الرياضية التي تعتمد على الثقة في مشروع يضم لاعبين تم إنتاجهم وصقلهم في لا ماسيا".

واختتم لابورتا حديثه قائلًا: "أحترم منافسينا وما يفعلونه، لكنني أتمسك بفلسفتنا".