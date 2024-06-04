الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تقديم رياض الأطفال الإسكندرية 2025 بالمدارس الحكومية والسن المطلوب

رياض الأطفال
رياض الأطفال

بدأت مرحلة التقديم لرياض الأطفال بمحافظة الإسكندرية، رسمي لغات ورسمي لغات مميز،  حيث يبحث أولياء الأمور على رابط التقديم لمعرفة شروط التقديم حيث يستمر التقديم لمدة 30يومًا عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

تقديم رياض الأطفال الإسكندرية 2025

ازداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي على رابط التقديم لرياض الاطفال وشروط التقديم والمواعيد،  حيث يحرص أولياء الأمور على التقديم مبكرًا قبل انتهاء المدة المحددة.

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية 2رابط للتقديم بمرحلة رياض الأطفال والتي بدأت من 1/6/2024 وتستمر حتى 30/6/2024.

شروط التقديم في رياض الأطفال الإسكندرية

تضمنت شروط  التقديم في المدارس اللغات والتجريبية ما يلي أن يكون سن الطفل في 1-10-2024 اكبر من 4 سنوات، واقل 6 سنوات للتقديم في رياض الأطفال بمدارس اللغات والمدارس التجريبية 2024 أما في حالة السن أكبر من 6 سنوات يجري التقديم في الصف الأول الابتدائي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التقديم في رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2024

أوراق تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024

لينك تقديم رياض الأطفال 2024

رابط تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة

رابط تقديم رياض الأطفال الإسكندرية

رابط التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالإسكندرية تم إعلانه عبر  بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حيث بدأ التقديم بمرحلة رياض الأطفال من 1/6/2024 وتستمر حتى 30/6/2024، وذلك عبر اللينكات التالية:

تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية

يتم التنسيق في رياض  الأطفال بالإسكندرية من خلال الإنترنت أو مركزيًا، حيث  يقوم ولى الأمر بالتقدم بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة والتى سيجري الإعلان عنها بالإدارات التعليمية أو على موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية.

يتم كتابة الرغبات والتى عددها 5 رغبات في الاستمارة الخاصة بالتقديم، حيث تكون الرغبة الأولى من الادارة التابع لها السكن، ثم الأقرب حتى انتهاء عدد الرغبات المطلوبة.

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