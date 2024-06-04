الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 1000 قطعة بانيه منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الخبز
الخبز

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ففي حي ثان مدينة الإسماعيلية، أسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية وبه كمية تقدر بـ 1000 قطعة بانيه منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط كمية تقدر بـ 200 عبوة من سلع غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية، بالإضافة لضبط 40 كجم من الجبن منتهي الصلاحية بأحد محال السوبر ماركت.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 24 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، 3 محاضر لسلع منتهية الصلاحية، محضر واحد ذبح خارج السلخانة وعرض لحوم مكشوفة، 46 محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضرين عدم الإعلان عن الأوكازيون، ومحضرين لعدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٢ محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و١٤ محضر  لعدم إعطاء بون صرف، ١٧ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل.

وقرر محافظ الإسماعيلية في وقت سابق، تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

أرقام الشكاوى التموينية 

وللشكاوى التموينية يمكن التواصل على الأرقام التالية:

رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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