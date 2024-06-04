نتنياهو: مقترح وقف إطلاق النار فى غزة يحقق أهدافنا من الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن مقترح وقف إطلاق النار في غزة يمكننا من تحقيق أهداف الحرب بما فيها القضاء على حماس .

الحرب في غزة وخطاب بايدن يثير الجدل



وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك "كل الأسباب" للاعتقاد بأن نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية.

وعندما سُئل الرئيس بايدن عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على إطالة أمد الحرب في غزة في محاولة للبقاء في منصبه، قال إنه يعتقد أن "هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج"، مما يعير صوته لشيء كثير في إدارته لقد تم القول على انفراد لعدة أشهر.

وجاء تصريحه في مقابلة مع مجلة تايم نشرت يوم الثلاثاء، أجريت في 28 مايو، قبل ثلاثة أيام من إلقاء بايدن خطابًا كشف فيه عن تفاصيل ما أسماه "الخطة الإسرائيلية" لتحقيق تبادل الرهائن والوقف الدائم لأعمال العنف.