حبيبة بدران الأولى مكرر على الإعدادية بالبحر الأحمر: أعطيت الله حقه فرده أضعافا

قالت الطالبة حبيبة محمد عبد اللطيف بدران، الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، إن إعلان اسمها كأول طلاب سنتها الدراسية لم يكن مفاجأة بالنسبة لها، بل أمر متوقع مع مجهودها طوال السنة الدراسية، وحصاد ساعات طويلة من المذاكرة وتحمل ضغوط الامتحانات.

"حبيبة" كشفت ردة فعلها على إعلان ترتيبها على رأس قائمة المتفوقين بالإعداية في محافظتها بأنها كانت "فرحة لا توصف"، مستطردة: "عرفنا إن النتيجة هتعتمد النهاردة من المحافظ، وكان للقلق كبير جدا خصوصا مع ثقتي في نفسي وإني سأكون من العشرة الأوائل، لكن متوقعتش إن كرم ربنا يكون كبير كده، واطلع الأولى".

الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، عددت أسباب تفوقها في حديث خاص مع "الدستور" بقولها: "كنت أجتهد وأعطي الله حقه وأنا مؤمنة بأنه سيرده لي أضعافا، المذاكرة المنظمة كانت أهم حاجة، طبعا هواياتي التانية وأهمها الرسم كانت المتنفس أوقات المذاكرة، وكل ذلك لن يأتي دون جدول منظم مع الحرص ع الالتزام به، والأهم من كل ذلك، هو إيمان أسرتك بقدراتك والثقة المطلقة في أنك حر الاختيار وفي النهاية ستجني ما تزرعه، وعلشان كده مكانش في ضغط خارجي، وأصبح كله من داخلي لرد جميلهم وأكون على قدر ثقتهم وحبهم ليا وأرفع راسهم".

"حبيبة" تتمنى أن تصبح طبيبة أسنان في المستقبل، فقط لأنها تحب هذا المجال دون أن تعرف أسبابا لذلك بحكم سنها الصغير، هي فقط تشعر أنها تميل له، وستسعى لتحقيق هذا الحلم، باستكمال مسيرة التفوق في الثانوية العامة.

لم تنسى "بدران" أن تشكر إدارة مدرستها حسن كامل للتعليم الأساسي بإدارة الغردقة، ومديرها محمد الصغير على دعمه لهم دائما، أيضا معلميها الذين كان لهم دور كبير في تفوقها وخصوصا أستاذيها محمد السويسي، ودعاء الشاعر.

والد حبيبة، محمد بدران، قال إن ابنته كانت على قدر ما انتظره منها، مؤكدا أنه أصبح "أسعد أب في الدنيا" بعد رؤيته اسمها في كشوف الأوائل على محافظة البحر الأحمر، وسيعمل معها ويساندها حتى تستكمل مسيرة التفوق وتصبح ما تتمناه.

الأم، سميرة أبوعقيل، تقول إنها لم تشك لحظة في أن حبيبة ستكون من الأوائل، لأن ذلك مجرد استمرارية لتفوقها الذي تحافظ عليه طوال سنواتها الدراسية وحتى السنة الحالية، وفي كل عام دراسي تحزن جدا لمجرد أنها نقصت نصف درجة عن المجموع النهائي.

والدة حبيبة بدران قالت إن ابنتها تحب الرسم، ولم يلمها أحد في الأسرة عندما كانت تترك مذاكرتها وتمسك ألوانها، إذ كنا نعتبر الأمر مجرد إخراجها من الضغط النفسي والعصبي، وعندما تعاود مذاكرتها تكون أكثر تركيزا وإقبالا على دروسها، والتي كنت أذاكرها معها وأحرص على مراجعاتها.

واعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.4%، في حضور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم.