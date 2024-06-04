"الإقراض والادخار الرقمي للسيدات".. دورة تدريبية ضمن حياة كريمة بقرى مركز ملوي
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، دورة تدريبية تحت عنوان « الشمول المالي ضمن مشروع الاقراض والادخار الرقمي للسيدات » بقرية الادارة التابعة لمجلس قروى نواى بمركز ملوى جنوب المحافظة وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى بقرى مركز ملوي.
وخلال الدورة تم عرض توضيحي عن حجم الإقراض وإتاحة المجال للسيدات وعلي كيفية تدريبهن علي برامج ريادة الأعمال وفكرة عمل أدارة المشاريع وأهم الشروط الواجب توافرها في إدارة المشروع والجهات الشريكة من منظمات المجتمع المدني، كما تم عرض نبذة عن دور المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات وأهم الأنشطة التي يقوم بها وخطته في المرحله القادمه وعمل حوار موسع حول أهم القضايا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة وأهم المشكلات التي تواجههن.
ومن جانبه، أوضح تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى، أن مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة تأتى بالتوازي مع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، لتكون التنمية متكاملة ومستدامة، حيث يتم تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين بجانب أيضا رفع درجة الوعي والثقافة، ومواجهة السلوكيات السلبية، التي تعرقل جهود الدولة التنموية.
وأكد رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذه الدورات والأنشطة تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بتكثيف مثل هذه الدورات التدريبية والأنشطة المتنوعة الخاصة بالمرأة لتأهيلهن في كافة المجالات والعمل علي تقديم كافة المساعدات لهن، مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي حريصة علي مثل هذه الفعاليات بكافة القري التابعة لها بجانب متابعة كافة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة سواء المشروعات التي يتم إنشائها او الأنشطة والفعاليات والقوافل التي يتم تنظيمها في إطار المبادرة وذلك لرفع مستوى الخدمات بكافة المجالات لأهالي هذه القرى.