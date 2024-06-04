عهد جديد.. "الدستور" ترصد مطالب الأحزاب السياسية من الحكومة الجديدة

أشادت أحزاب سياسية بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الخبرات والكفاءات والقدرات المتميزة، معتبرة أن هذا يحقق العديد من الأهداف فى جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويُلبى تطلعات المصريين فى مستقبل مشرق.

وعدَّد رؤساء وقيادات الأحزاب، فى حديثهم مع «الدستور»، المطالب التى يريدون من الحكومة الجديدة العمل على تحقيقها، بداية من تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال ضبط الأسعار ومعدلات التضخم، وفرض رقابة على الأسواق، مرورًا بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية، وتشجيع القطاع الخاص، إلى جانب استمرار الاهتمام بمنظومتى الصحة والتعليم.

«مستقبل وطن»: السيطرة على الأسواق ومواجهة جشع التجار

قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ناضلت بشدة لكى تتجاوز البلاد فترة زمنية صعبة، وواجهت تحديات كبيرة، فى ظل الأزمات الصعبة التى تعرض لها العالم، وأدت إلى تراجع العديد من اقتصاديات العالم، حتى نجحت فى تجاوز ذلك بالفعل.

وأضاف «هلال»: «الحكومة الجديدة التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيلها سيقع على عاتقها الكثير من الملفات المهمة، وستكون مطالبة بتحقيق عدة أهداف، فى مقدمتها الحفاظ على الأمن القومى، فى ظل ما تشهده المنطقة من صراعات».

وواصل عضو مجلس الشيوخ: «يجب على الحكومة الجديدة بذل الكثير من الجهود للسيطرة على الأسواق، ومواجهة تلاعب وجشع التجار، إلى جانب العمل على خفض معدلات التضخم، والحفاظ على الأداء الاقتصادى والنهوض به».

ورأى أن الحكومة الجديدة مطالبة أيضًا ببذل المزيد من الجهد لتلبية وتحقيق آمال المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، بعد صبرهم وانتظارهم خلال الفترة الماضية، فى ظل ما تعرضت له مصر من أزمات اقتصادية تأثرًا بالأزمات التى ضربت العالم، مثل جائحة فيروس «كورونا المستجد» والحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على مواصلة تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠».

«الشعب الجمهورى»: الاهتمام بالصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتى من السلع

رأى محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «الشعب الجمهورى»، أن الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها، يقع على عاتقها الكثير من المسئوليات والمهام، فى ظل مواجهة العديد من التحديات على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من السياسات التى تضمن تنفيذ استراتيجيات الدولة للتطوير والتنمية المستدامة.

وقال «عمارة» إن الحكومة الجديدة مُطالَبة بإعادة النظر فى كل السياسات المتعلقة بمنظومتى التعليم والصحة، ووضع الآليات اللازمة لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتى من السلع، والاهتمام بالصناعة الوطنية، وتذليل كل العقبات أمام المصنعين، لاستمرار دفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «تتصاعد التحديات المتلاحقة فى الفترة الحالية، التى تتطلب مزيدًا من الخبرات والكفاءات القادرة على خلق مناخ عمل جيد، يحافظ على ما وصلت إليه الدولة من نجاحات، وما بذلته من جهود لحفظ الاستقرار والأمن القومى، بجانب استكمال دفع جميع سبل تحقيق التنمية والتطوير».

«الجيل»: استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية وتقليل الفاتورة الاستيرادية

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، إن المصريين يطالبون الحكومة الجديدة بنفس المطالب التى وضعها الرئيس السيسى فى كتاب تكليفه لها، بداية من السيطرة على الأسواق، ومكافحة الاحتكار والتضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف «الشهابى»: «نطالب الحكومة الجديدة، أيضًا، بالاهتمام بالصناعة والزراعة، من خلال العمل على توطين الصناعة وتعميقها، وتحويل مصر إلى مصنع عالمى، بجانب الاستمرار فى استصلاح الأراضى الزراعية».

وواصل: «على الحكومة الجديدة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كل ما يحتاجه المصريون، خاصة المأكل والملبس والدواء، بما يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بالدولار، مع منح أولوية للتصنيع المحلى واستصلاح الأراضى الزراعية».

واختتم بأن «الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء وكل ما يحتاجه المصريون، جنبًا إلى جنب مع السيطرة على الأسواق، والعمل على خفض الأسعار ومعدلات التضخم».

«المصريين الأحرار»: توسيع الحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية

أعرب النائب عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عن تطلعه لتنفيذ الحكومة الجديدة الأهداف التى رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تكليفه باختيار وزراء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية والقدرات المتميزة، لضمان أداء يواكب المرحلة الراهنة من الإصلاح الاقتصادى، ويحقق الرؤية الرئاسية فى بناء الإنسان.

ورأى «خليل» أن الاهتمام بالاقتصاد الوطنى يبدأ من الحفاظ على محددات الأمن القومى، وفتح أبواب وقنوات للاستخدام الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة أمام المستثمرين، استكمالًا لما بدأته مصر من تمهيد للبنية التحتية كركيزة ودعامة أساسية للاستثمارات المستدامة. وأضاف: «ملفا الصحة والتعليم مهمان جدًا، ويتطلبان المزيد من العمل والجهود والرؤية الثاقبة، باعتبارهما منفذًا لتحقيق الثقافة والوعى الوطنى، بجانب الخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى».

ونبه رئيس حزب «المصريين الأحرار» إلى ضرورة فتح مساحات أكثر اتساعًا للمشاركة السياسية، والتعاون الفاعل مع الأحزاب والقوى الوطنية لتحقيق أفضل صورة لخدمة المواطن، والتعامل وفقًا لاستراتيجية مرهونة بوضع سياسات تكون بمثابة العمود الفقرى للحكومة، وبتسلسل عملى غير مرتبط بأفراد، لتحقيق ضمان الاستدامة المؤسسية.

وواصل: «هناك أهمية للعمل بديناميكية بين الوزارات المختلفة، مع تشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل جهد ممكن للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وضبط الأسواق وتنفيذ رقابة صارمة عليها، إلى جانب توسيع شبكات حماية اجتماعية كافية للمواطنين البسطاء».

«المصريين»: تحقيق التنمية ودعم الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن الحكومة الجديدة أمامها مهام صعبة وتحديات جسام، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشها المواطن المصرى.

وأضاف أن الوزير المختص يجب أن يكون على قدر كبير من الكفاءة والخبرة، وأن يتبع سياسات واضحة تتوافق مع معطيات المرحلة، من خلال الاستراتيجيات والتعامل الدقيق مع كل محور ووزارة مختصة.

وتابع: «الشعب ينتظر من الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على تنفيذ التكليفات الصادرة لها فى شتى المجالات، وسيكون عليها عبء مواصلة ما تم فى الملفات المختلفة، مع رغبة وآمال من الجميع أن يكون هناك تطوير يناسب المرحلة لاستمرار الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة».

وذكر أن تشكيل الحكومة الجديدة يتزامن مع فترة دقيقة من عمر الوطن والمواطن، خاصة فى ظل حالة من الاضطراب الإقليمى والدولى، مشيرًا إلى أنه يأمل فى قدرة تلك الحكومة على إنجاز ما يوكل إليها بما يتناسب مع آمال وطموحات الشعب.

وطالب بسرعة العمل على تنفيذ ما يدعم رؤية مصر ٢٠٣٠، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم خطة الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة، مع رفع شعار «حياة كريمة للجميع».

«الحركة الوطنية»: تحسين الأوضاع الاقتصادية ومواصلة الإصلاح الاقتصادى

طالب اللواء رءوف السيد على، رئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية»، الحكومة الجديدة بمضاعفة جهودها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية، والحفاظ على الأمن القومى، وبناء الإنسان، الذى جاء فى مقدمة التكليف الرئاسى.

وطالب «السيد» الحكومة الجديدة أيضًا بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، والارتقاء بحياة المواطن، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية، وتشجيع القطاع الخاص، وضبط الأسعار، ووضع حد للتضخم، وفرض رقابة على الأسواق بما يحمى المواطن من الغلاء.

واختتم بتوجيه الشكر للحكومة، مشددًا على أنه «لا أحد ينكر الجهد الذى بذلته طوال المرحلة الماضية، فى ظل تحديات صعبة وتقلبات إقليمية ودولية شديدة الحرج والحساسية، ما أثر سلبًا على اقتصاديات كل دول المنطقة».

«الإصلاح والنهضة»: تقديم حلول ابتكارية وفعّالة وناجزة

ثمَّن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجديد الثقة فى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدًا أن استمرار «مدبولى» على رأس الحكومة يمثل تعزيزًا لاستقرار السلطة التنفيذية. وأشاد «عبدالعزيز» بخطاب تكليف الحكومة الجديدة وما يتضمنه من أولويات الدولة المصرية، التى تمثل استراتيجية ومحددات واضحة للحكومة الجديدة فى ملف الأمن القومى، وبناء الإنسان وتعزيز الهوية وتنشيط الاقتصاد. وأضاف أنه على رئيس الوزراء أن يختار الحكومة الجديدة بفلسفة مختلفة، تقوم على اختيار كفاءات اقتصادية قادرة على دفع عجلة الإنتاج، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها، وكذلك قادرة على جذب استثمارات أجنبية فى القطاعات ذات الصلة.

وأشار إلى أن الحكومة القادمة تأتى فى ظل نضج تجربة الحوار الوطنى، وأداء راقٍ للبرلمان خاصة لنواب التنسيقية وبعض النواب الآخرين، وبالتالى أصبحت لدينا سلطة تنفيذية تقابلها سلطة برلمانية بالتوازى مع حوار وطنى فعال.

وشدد على أن الخطاب السياسى للوزراء فى الحكومة المقبلة لا يمثل رفاهية بل هو أمر غاية فى الخطورة، فى ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الملتهبة، وبالتالى أى أخطاء فى مخاطبة الرأى العام تمثل خللًا كبيرًا فى صلب عمل الوزير، وليس أمرًا ثانويًا، مؤكدًا ضرورة أن تقدم الحكومة المقبلة حلولًا ابتكارية وفعالة وناجزة، مذكرًا بأن الوزير دوره الحل وليس تصدير المشكلات للشعب أو للنخب والبرلمان.

«الحرية المصرى»: تطوير التعليم والتوسع فى «التأمين الصحى الشامل»

أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب «الحرية المصرى»، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من أجل الدفع بشخصيات تتسم بالكفاءة والخبرة والقدرات المتميزة، معتبرًا أن هذا يحقق العديد من الأهداف فى كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يلبى تطلعات المصريين فى مستقبل مشرق.

وقال «محمود» إن هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية التى يجب أن تكون على أجندة الحكومة الجديدة، تمثل خارطة طريق لتحقيق تطلعات المصريين، والارتقاء بالدولة والمساهمة فى تقدمها وازدهارها، أولها العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف: «تحسين الأوضاع الاقتصادية من الملفات المهمة للحكومة الجديدة، التى ينبغى عليها اتخاذ خطوات جادة لتحقيق هذا التحسين المنتظر، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الإنتاج، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين».

وواصل: «الحكومة الجديدة مطالبة بإصلاح التشوهات التى حدثت خلال الفترة الماضية، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإضافة كميات كبيرة من العملات الأجنبية فى شرايين الاقتصاد الوطنى، وتوطين الصناعة التى تعتمد على المواد الخام المحلية، مع الاستفادة الكبيرة من التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال».

وأكمل: «الحكومة الجديدة عليها اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار وخفض التضخم، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، خاصة محدودى الدخل، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا فى التنمية، والتركيز على بناء الإنسان من خلال تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، والتوسع فى مشروع التأمين الصحى الشامل».

واختتم رئيس حزب «الحرية المصرى»: «ينبغى أيضًا العمل على أن تصبح مصر فى مصاف الدول الكبرى، بما يتيح لها التأثير فى صناعة القرار الإقليمى والدولى، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية، والحفاظ على محددات الأمن القومى، والتصدى لأى محاولة تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلى».

وطالب النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب «الحرية المصرى»، الحكومة الجديدة بضرورة الاهتمام بأهم عنصرين فى نهضة أى مجتمع، هما التعليم والصحة، وذلك بالعمل على استمرار تطوير منظومة التعليم بشكل متكامل، والتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف «محمود»: «الرئيس السيسى يضع الكثير من الآمال على الحكومة الجديدة، لذا جاء توجيهه بضرورة اختيار كفاءات وخبرات قادرة على التعامل مع كل التحديات الراهنة ومتطلبات التنمية فى المرحلة المقبلة».

ونبَّه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أهمية الحفاظ على محددات الأمن القومى، باعتباره أكبر تحدٍ يواجه مصر على المستوى الإقليمى، خاصة مع العدوان الإسرائيلى على غزة، وذلك بشكل يعزز قدرة مصر على الساحة الدولية، ودورها الريادى فى المنطقة.

«المصرى الديمقراطى»: تغيير سياسات العمل فى كثير من الملفات

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصرى الديمقراطى»، إن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها العديد من المهام الصعبة، ما يتطلب اختيارها بعناية فائقة وشديدة، بما يتماشى مع محددات المرحلة المقبلة.

وأضاف «منصور»: «الأزمة الراهنة تتمثل فى السياسات والأدوات التى تتعامل بها الحكومة الحالية، ما يستلزم تغيير جميع السياسات المتبعة، والنظر إلى أرض الواقع»، معتبرًا أن هناك العديد من الملفات التى تتطلب تغيير سياسات العمل، وعلى رأسها التعليم والصحة.

الدولة تسعى لدعم الفرص الاستثمارية بشتى الطرق

«العدل»: دعم فرص صغار المستثمرين

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب «العدل» لشئون تنمية الصعيد، إن ما يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة يتمثل فى العمل على رفع كفاءة الفرد، لتحسين مستوى الدخل من خلال إتاحة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل فى منظومة متكاملة لتقليل فاتورة الاستيراد لمساعدة الشباب على إقامة مشروعات تساعد على تكامل المنتجات الاقتصادية.

وأضاف «بدرة» أنه فيما يخص قطاع التجارة والصناعة، فيجب دعم الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين وإتاحة الفرص لهم، وإعادة استخدام المصانع والمشروعات الصغيرة المتوقفة.

وبيّن أنه يجب زيادة الرقعة الزراعية الممنوحة للشباب، شرط تقديم مشروعات مختلفة بغرض التصدير مع إتاحة الدعم المالى.

وتابع أنه يجب دعم الأنشطة المكملة للنشاط وتطوير الكوادر العاملة، فضلًا عن إنشاء أكاديمية تعليم تقدم دورات لمدة ٦ أشهر للراغبين فى العمل فى المجال السياحى شرط ألا يتم تعيين فرد فى هذا المجال، دون أخذ هذه الدورة بهدف عوامل رفع معدلات الأمان فى هذا القطاع.

وبيّن أنه يجب النهوض بقطاع البحث العلمى عامة وقطاع البحث العلمى الزراعى والتنموى خاصة، واستقطاب ما يمكن من التكنولوجيات الجديدة أسوة ببعض البلاد الشقيقة وغير الشقيقة، لتحقيق التنمية فى مجالات الزراعة والصناعة واستقطاب الأنواع المستحدثة من السياحة مثل السياحة البيئية والعلاجية والريفية والاستشفاء.

وأكمل: «يجب تطوير منظومة التعليم المصرى خاصة فى المرحلة الابتدائية لما لها من أثر بالغ على رفع وعى المجتمع وثقافته، ولفت نظر الشباب من خلال النظام التعليمى إلى الاستثمار وكيفيته وتطويره والمضى فيه قدمًا، وإنشاء شراكات جامعية مع الجامعات الدولية التى لها باع قوى فى الدراسات التكنولوجية والإدارية والتعليمية وغيرها».

وفيما يخص قطاع الصحة، لفت إلى أنه يجب الاهتمام بمستشفيات القطاع الحكومى والعام والوحدات الصحية من حيث رفع مستوى الأجور والاهتمام بالتمريض، حيث إن قطاع التمريض لا يقل أهمية عن القطاع الطبى، والاهتمام بالأبحاث الطبية والتجارب والإنتاج الدوائى لتقليل استيراد الأدوية من الخارج، واستحداث قطاع لتصنيع الأدوات والأجهزة الطبية أو تجميعها محليًا

«حماة الوطن»: تطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى

وجَّه النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى تقدمت باستقالتها أمس الأول، قائلًا إنها بذلت مجهودًا كبيرًا فى الملفات التى تولتها.

وبيّن أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات تستلزم استحداث سياسات جديدة، مضيفًا: «تغيير الحكومة يجب ألا يكون فى الأسماء فقط، وإنما باختيار شخصيات تمتلك كفاءات وخبرات وقدرات متميزة تعمل على تحقيق الأهداف التى حددها الرئيس السيسى، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى».

وأكمل: «الحكومة القادمة تحتاج إلى أفكار اقتصادية متميزة، تسهم فى جذب الاستثمار وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الخارجى، خاصة أن مصر أرض خصبة للمشروعات وجاهزة من الناحية الصناعية والتجارية».

وبيّن أن الحزب على ثقة كبيرة من أن الحكومة الجديدة بما ستملكه من كفاءات، قادرة على مراعاة محدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية التى تؤثر على كل دول العالم ومن بينها مصر.

«الوفد»: دعم القطاع الخاص ومنحه فرصًا للنمو والإنتاج

قال أيمن عبدالعال، القيادى بحزب الوفد، إن اختيار الوزراء الجدد يجب أن يكون على أساس الكفاءة «تكنوقراط»، خاصة فى المجال الاقتصادى، بحيث تصدر القرارات بصيغة يتقبلها الشارع المصرى. وأضاف: «يجب على الحكومة الجديدة رفع سقف الحماية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص ومنحه فرصًا للنمو والإنتاج، والسعى للتخارج من السوق». ودعا الحكومة الجديدة للعمل على تحسين أحوال التعليم والصحة حسب ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع فكرة بناء الإنسان كأولوية للحكومة الجديدة، قائلًا: «من المهم أن نستثمر فى البشر ودعم أصحاب المهن الحرفية فى الاستمرار بدلًا من اندثار بعض الحرف، وأن يكون هدف الحكومة تصدير العمال المهرة».

«التجمع»: خفض الأسعار ومواجهة فوضى الأسواق

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تراعى انعكاس سياساتها على المواطن البسيط، بحيث تعمل على خفض الأسعار ومواجهة فوضى الأسواق، سواء بنقص بعض السلع أو اختلاف أسعارها من مكان لآخر خاصة الأدوية والسلع الغذائية.

وأكد أهمية أن تسعى الحكومة لتحسين الأوضاع الصحية، بحيث يتم الإسراع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، وتطوير انتقالى للتأمين الصحى الحالى، لحين تطبيق التأمين الصحى الشامل وتطوير أوضاع المستشفيات، مثمنًا وضع الرئيس السيسى بناء الإنسان أولوية أمام الحكومة، إلى جانب الاهتمام بالصحة والتعليم.

وطالب بألا يكون بناء الإنسان مجرد شعار، فلا بد أن يتحول لخطط واستراتيجيات تنمى وتدعم الإنسان المصرى، من خلال التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، لتنعكس الثقافة على الدراما التليفزيونية وعلى كل مناحى الحياة.

كما طالب بالاهتمام بملف التأمينات الاجتماعية، بحيث يتم تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور.