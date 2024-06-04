تدريبات تأهيلية لـ"الزناري" على هامش ودية الزمالك والنصر

خاض مصطفى الزناري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريبات تأهيليّة خاصة، مساء اليوم، على هامش المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام النصر على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري.

أدى الزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

ولم يشارك اللاعب في المباراة الودية بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حتى يتم تجهيزه بالشكل الأمثل ، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.

من جانب أخرفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الزمالك مهاب ياسر في الدقيقة 13، ومحمد عاطف في الدقيقة 77 وعبدالله السعيد في الدقيقة 86 ، بينما سجل للنصر سيد شعبان في الدقيقة 41.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، عمر عبد العزيز و عمر جابر وأحمد رفاعي وأحمد عاطف وعبد الرحمن علي ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبدالله "نيمار"ومهاب ياسر وناصر منسي.

وسيطر الزمالك على معظم أحداث الشوط الأول وصنع لاعبوه العديد من الفرص المحققة، نتج عنها تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق مهاب ياسر في حين لم يشكل فريق النصر خطورة على مرمى الأبيض سوى في كرة هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من عمر عبد العزيز و أحمد رفاعي وعبد الرحمن علي وأحمد عبد الرحيم ايشو و سيد عبدالله نيمار وعبدالله السعيد و نبيل عماد دونجاو يوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي ومحمد صلاح.

وواصل الزمالك السيطرة ونتج عن ذلك تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد عاطف عقب مشاركته مرة أخرى بديلاً في الدقيقة 70 وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 86 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.