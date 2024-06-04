الزمالك يفوز على النصر بثلاثية في مباراة ودية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

سجل ثلاثية الزمالك مهاب ياسر في الدقيقة 13 ومحمد عاطف في الدقيقة 77 وعبدالله السعيد في الدقيقة 86، بينما سجل للنصر سيد شعبان في الدقيقة 41.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من،عمر عبد العزيز وعمر جابر وأحمد رفاعي وأحمد عاطف وعبد الرحمن علي ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبدالله "نيمار"و مهاب ياسر وناصر منسي.

وسيطر الزمالك على معظم أحداث الشوط الأول وصنع لاعبوه العديد من الفرص المحققة، نتج عنها تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق مهاب ياسر،في حين لم يشكل فريق النصر خطورة على مرمى الأبيض سوى في كرة هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وعبد الرحمن علي وأحمد عبد الرحيم ايشو وسيد عبدالله نيمار وعبدالله السعيد ونبيل عماد دونجاو يوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي ومحمد صلاح.

وواصل الزمالك السيطرة ونتج عن ذلك تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد عاطف عقب مشاركته مرة أخرى بديلا في الدقيقة 70، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 86، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.