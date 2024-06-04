الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: بايدن وقادة مجموعة السبع سيعززون الجهود للاستفادة من الأصول السيادية الروسية المعطلة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجموعة السبع سيعززون الجهود للاستفادة من الأصول السيادية الروسية المعطلة لمساعدة أوكرانيا؛ وذلك وفق نبا عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، حثَّ وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) روسيا وكوريا الشمالية على وقف عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة.

وأعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم للغاية إزاء تعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.

القاهرة الإخبارية بايدن مجموعة السبع الأصول السيادية أوكرانيا روسيا

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