فى ذكرى ميلاد "الساحر".. أشهر إفيهات الراحل محمود عبدالعزيز (إنفوجراف)

تحل اليوم، ذكرى ميلاد مزاجنجي السينما المصرية الراحل محمود عبدالعزيز، الذي اشتهرت إفيهاته وما زالت الأجيال تتداولها بسبب معاصرتها، بالإضافة إلى أنها خرجت من فنان كبير بحجم الراحل ولاقت تفاعلًا كبيرًا.

ولد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في 4 يونيو 1966، وأثرى السينما والدراما المصرية بالعديد من الأعمال التي ظلت عالقة في ذاكرتها، حتى رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.

أحيت فضائية DMC ذكرى ميلاد "الساحر" محمود عبدالعزيز، الذي يحل اليوم 4 يونيو 1946، ميلاده.