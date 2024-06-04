ما شروط استثمار المواطنين في صناديق الذهب؟

لعب تأسيس صناديق الاستثمار فى الذهب خلال الفترة الأخيرة دورًا محوريًا قى اضافة ادوات مالية جديدة للسوق المحلى وتشجيع المواطنين على الدخول فى وعاء استثماري جديد من خلال الاستمثار فى وثائق صناديق الذهب التى تعد تجربة جديدة وناجحة بالسوق المحلية، ما دفع رئيس الوزراء إلى التأكيد على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار بالذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المُنظم لتلك الصناديق، بما يُوفر فرصًا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

قال أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أحد مؤسسي صندوق الاستثمار فى الذهب إن اليوم يعد المتمم للعام الأول على تأسيس أول صندوق استثمار للذهب فى مصر وذلك بعد أكثر من عامين من التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية التى قامت بإصدار التشريعات اللازمة فى هذا الشان.

أضاف أبو السعد، لـ"الدستور" ان التجربة فى غاية النجاح والتى ساهمت فى جذب أكثر من 120 ألف مستثمر للعمل بصندوق الذهب، وبتداول أكثر من 350 الف عملية بيع وشراء على الذهب والصندوق حجمه فى تصاعد مستير بعوائد تصل لـ60 %، ليحقق نحو 30 فى المجمل وهو جيد للغاية.

تابع أن المصريين تقبلوا فكرة التعامل على الذهب من خلال الوثائق وليس المشغولات بشكل مباشر، موضحًا أن التجربة تتطلع لمزيد من النجاح فى ظل دعم الدولة.

وحول آلية عمل الصندوق، قال أبو السعد إنه لا توجد أى شروط للاستمثار فى الصندوق ويمكن لجميع الممسنثمرين على مستوى العامل التعامل على وثائق الصندوق بدءًا بـ 10 جنيعات؛ للوصول الى اكبر شريحة ممكنة، من خلال شركات تدواول فى ومن خلال منصات إلكترونية ومستمرين فى تحالفات استراتيجية خلال المرحلة المقبلة مع جهات كبري ولديها عدد كبير من العملاء وذلك من أجل الاستثمار فى الصندوق الذى يدعم عمليات التحوط ضد أي مخاطر سواء جيوسياسة أو تضخم او غيرها.

آلية عمل الصندوق

يمكن من خلال ازيموت الاكتتاب فى الصنجوق من خلال التحويل البنكى والذي يتم بشراء الذهب مباشسرة بعد الاكتتاب مؤكدا ان هناك تامين على الصندوق وعلى الذهب ايضا ضد كافة المخاطر وهو متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

وانتهت هيئة الرقابة المالية، من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، كما ووضعت التعديلات الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مرورًا بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولًا إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.

نتائج إنشاء صندوق الاستثمار في الذهب

سجلت هيئة الرقابة المالية، في مايو من العام الماضي، أول صندوق للاستثمار في الذهب، شارك في الاكتتاب به 70.15 ألف عميل به بقيم أصول بلغت 743.1 مليون جنيه حتى يوم 24 يناير الجاري، ويتوقع إطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، وكذلك إجراء تعديلات لتشجيع الاكتتاب بهذه الصناديق.

ويمثل صندوق للاستثمار في الذهب، الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.

مزايا الاستثمار في صناديق الذهب

عدد من المزايا للأستثمار في صناديق الذهب، منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى، إضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، إضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين في الذهب من السرقة أو التلف.

كيف يتم الاستثمار في صندوق الذهب؟

يتيح الصندوق للمستثمرين شراء وثائق بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود ويتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.

وتبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها، إضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقًا لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.