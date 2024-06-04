جامعة العريش تستعد لافتتاح مركز خدمة الطلاب أصحاب الهمم

في إطار حرص جامعة العريش، على دمج الطلاب أصحاب الهمم في الحياة الجامعية وتوفير بيئة تعليمية داعمة لهم، يتابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، عن كثب تجهيز مركز خدمة الطلاب أصحاب الهمم تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله.

وتفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وحدات المركز المختلفة، بما في ذلك وحدة الاستقبال والتدريب، ووحدة الدعم النفسي والخدمات المساندة، ووحدة الخدمات الطلابية، ووحدة الاجتماعات والأنشطة. وأثنى سيادته على جهود جميع القائمين على المركز، مؤكدًا على أهمية توفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب ذوي الإعاقة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة العريش تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة الجامعية، ونثق بأن مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة سيكون له دور هام في توفير بيئة تعليمية داعمة لهم وتمكينهم من تطوير وتنمية مهاراتهم وجدارتهم الكاملة.

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