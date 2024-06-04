وفد "الإعلام السياحى": شرم الشيخ أفضل مقصد عربى

أكد اللواء خالد فوده محافظة جنوب سيناء، أن السياحة العربية تكاملية بين المدن السياحية وكل منها يكمل الآخر لتنوع واختلاف المقاصد وليست قائمة على التنافس.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي ويضم ممثلين من مصر والبحرين والإمارات والأردن والسعودية، وذلك في إطار حرص محافظ جنوب سيناء على لقاء الوفود الإعلامية المختلفة العربية والدولية للترويج للمقاصد السياحية بمدن المحافظة.

وتناول اللقاء التعريف بالمقاصد السياحية بالمحافظة، وفرص الاستثمار السياحي بها، كما عرض محافظ جنوب سيناء عددًا من المشروعات الخضراء الذكية النظيفة، في إطار تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.

يُشار إلى أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي حرص على إهداء اللواء خالد فودة، درع الاتحاد بمناسبة منحه وسام الطبقة الأولى من المنظمة العربية للسياحة واختياره شخصية العام، وذلك أمس ضمن فعاليات تكريم حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة أحد المنتجعات السياحية والفنادق بجائزة "أفضل قائد" في التنمية السياحية من قبل الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا.

تكريم محافظ جنوب سيناء

وجاء تكريم محافظ جنوب سيناء تقديرًا لجهوده المتميزة في تنمية السياحة في جنوب سيناء، ودوره الكبير في تحويل شرم الشيخ إلى وجهة سياحية عالمية رائدة.

وأثنى وفد الاتحاد العربي على ما تم تنفيذه بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين أن شرم الشيخ مدينة آمنة وأفضل مقصد سياحي عربي دولي ووجهة سياحية عالمية.

وأكد الوفد أن هدف الاتحاد العربي للإعلام السياحي بدعم جهود التنمية السياحية في الوطن العربي، وتعزيز مكانة السياحة العربية على المستوى الدولي.

ولفت الوفد إلى أن تكريم اللواء خالد فودة من قبل الاتحاد العربي للإعلام السياحي والاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا، شهادة تقدير لجهوده المتميزة وإنجازاته العظيمة في مجال السياحة.