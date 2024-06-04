الكاذب.. نتنياهو يتلاعب بأمريكا لإفشال مقترح وقف إطلاق النار فى القطاع

يعكس السلوك الإسرائيلى الحالى تجاه صفقة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة التى طرحها الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة من التلاعب تنفذها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لإفشال المقترح.

هذا التلاعب ليس وليد اللحظة، بل هو قديم، إذ بدأ بالتشكيك فى الخطط التى كان يعلن عنها الوسطاء خاصة مصر، وادعت إسرائيل، كذبًا، أن القاهرة عدلت فى بنود الاتفاق المطروح بين حركة حماس وبينها لوقف الحرب فى غزة.

وانتهجت إسرائيل نفس السلوك لكن تجاه أمريكا حليفتها الأقوى، واتهمتها أيضًا بالتلاعب بنسخة الاقتراح التى أعلنها الرئيس الأمريكى جو بايدن، رغم أنها فى الأساس بنود طرحتها تل أبيب من قبل.

ودفع ذلك السلوك البيت الأبيض إلى إطلاق تصريحات واضحة يؤكد فيها أن المقترح الذى أعلنه «بايدن» إسرائيلى خالص، وأن الرئيس الأمريكى أعلن عن بنوده بشكل أمين.

وتتلاعب إسرائيل بموقفها تجاه أى مقترح من شأنه أن يؤدى لوقف الحرب الحالية فى غزة، وهو ما أثبته سلوكها تجاه مصر وتكراره ضد أمريكا، فى ظل أن ما طرحه «بايدن» لم يكن سوى مقترحات إسرائيلية كاملة، وليست مقترحات أمريكية.

وبدأ التلاعب الإسرائيلى حول ذلك المقترح بتصريحات من مصدر مسئول، لم يتم كشف هويته للإعلام الإسرائيلى، فور انتهاء خطاب «بايدن»، زاعمًا بأن اقتراح «بايدن» يصب فى صالح «حماس» فقط، ولا ينظر لأهداف إسرائيل.

وقال مكتب «نتنياهو» إن بيان «بايدن» يعكس اقتراحًا إسرائيليًا، لكنه لم يعكس موقف إسرائيل بالكامل، لافتًا إلى أن موقفها لم يتغير بشأن استمرار السعى إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فى غزة، وتدمير «حماس» كقوة عسكرية ومدنية فى القطاع.

ودفع ذلك أمريكا إلى الرد على محاولات التشكيك بدبلوماسية، وشدد جون كيربى، المتحدث باسم البيت الأبيض، ومجلس الأمن القومى الأمريكى، على أن هذا المقترح إسرائيلى، وأن جو بايدن نقله بدقة، وأن البيت الأبيض أبلغ إسرائيل مسبقًا بأن الرئيس الأمريكى سيعلن عنه.

ويبدو أن هناك حالة من الاستياء ربما تصل إلى الغضب، لدى واشنطن تجاه تل أبيب، وهو ما قد يدفعها إلى التوجه إلى مجلس الأمن، واستصدار قرار لتأييد بنود المقترح الذى طرحه «بايدن» سابقًا.

ويؤكد تكرار إسرائيل ذلك السلوك تجاه حليفتها أمريكا أن الهجوم الإعلامى الذى شنته فى السابق عبر شبكة «CNN» الأمريكية، ضد الجهود المصرية فى الوساطة، كان ممنهجًا، والهدف منه عرقلة ما تبذله القاهرة من جهود، لكسب الوقت فى عملياتها العسكرية، خاصة داخل رفح، التى ترفضها القاهرة بشكل قاطع وتضغط بكل السبل لإنهائها.

ورغم أن سياسة التهرب التى تتبعها إسرائيل من شأنها الإضرار بعلاقاتها مع الدول الرئيسية فى جهود الوساطة، ليس مصر فقط، ولكن صديقتها أمريكا، يسعى «نتنياهو» إلى كسب الوقت، وامتصاص غضب المجتمع الإسرائيلى العارم تجاه حكومته وفشلها فى التعامل مع هجمات ٧ أكتوبر وتداعياتها، والمقامرة بمصير المحتجزين داخل غزة لعدم خسارة منصبه أو تعرضه للمساءلة حول ذلك الفشل.

ويتعمد «نتنياهو»، الذى لا يريد وقف الحرب الآن، إطلاق التصريحات حول الصفقة المطروحة ثم التراجع عنها، بهدف الوصول إلى أقل مدى من المسئوليات التى يمكن أن تتحملها إسرائيل بموجب إتمامها، إضافة إلى أنه يتخذها كخطوة لتهيئة الرأى العام الإسرائيلى الغاضب، حتى يتقبل بشكل تدريجى أمر وقف الحرب فى غزة نهائيًا.

وربما يفكر «نتنياهو» فى التمهيد للداخل الإسرائيلى لقبول مثل هذا البند، فى محاولة لتفادى احتراق إسرائيل من الداخل، خاصة أن هناك مشاحنات وخلافات مشتعلة قد تصل إلى حد الحرب الأهلية، بين اليمين المتطرف المتمسك بعدم وقف الحرب، وبين اليسار والوسط اللذين يريان أن تلك الصفقة فرصة لا يجب إضاعتها من أجل إعادة المحتجزين من القطاع، ووقف المزيد من الخسائر بين صفوف القوات الإسرائيلية التى تشارك فى الحرب.

ويظهر «نتنياهو» وأعضاء حكومته أن إسرائيل لا تريد الموافقة على تلك الصفقة التى طرحت هى بنودها فى الأساس تارة، وتارة أخرى يظهرون أنهم يدرسون موافقة مشروطة على تلك البنود، ومرة ثالثة يبعث نتنياهو برسائل رفض وهمية فى محاولة لقياس إلى أين وصل مستوى الاحتقان حول قرار وقف الحرب فى الداخل الإسرائيلى.