كبير مستشاري بايدن يتجه إلى الشرق الأوسط لبحث وقف إطلاق النار في غزة

كشفت وكالة رويترز بأن كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط، بريت مكجورك، يتجه للمنطقة هذا الأسبوع للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار؛ وذلك وفق نبا عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض إن حركة حماس لم ترد بعد على مقترح وقف إطلاق النار، موضحًا أن الاتفاق الحالي أفضل فرصة للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتحدثان مجددًا إذا ما اقتضى الأمر.