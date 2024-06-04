برلمانية تحدد مهام الحكومة الجديدة لضبط الأسواق

علقت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري على تقديم د.مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء باستقالة الحكومة للرئيس السيسي.

ووصفت هناء أن تقديم رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي بالاستقالة للرئيس السيسي يعكس روح المسئولية والشفافية التي تتسم بها القيادة الحالية.

وشددت عضو النواب أن الحكومة الجديدة مطلوب منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

ولفتت الي أن الحكومة المستقيلة بذلت جهودًا كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والعبور بالدولة من الأزمات العالمية المتتالية إلى بر الأمان خلال الفترة الماضية.