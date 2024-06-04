الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للمرة الثالثة.. مخرج مصري ضمن لجنة تحكيم المهرجان الدولي "ITFFA"

المخرج المصريداني
المخرج المصري"داني جمال"

يشارك المخرج المصري"داني جمال"، للمرة الثالثة على التوالي  في عضوية لجنة تحكيم الدورة الجديدة  لمهرجان "ITFFA" الدولي، الذي أقيم بجنوب أفريقيا خلال الشهر الجاري.

وقال  المخرج داني جمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يعتز باختياره كأول مخرج مصري يمثل بلده مصر، كعضو لجنة تحكيم بمهرجان سينمائي عالمي في أفريقيا، يضم في تحكيمه 28 عضوا من فنانين ومخرجين وكتاب من جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن المهرجان يقام في 3 نسخ دولية من بينها جنوب أفريقيا وكراوتيا والبرتغال، وأسعى أن تقام له نسخة بمصر خلال وقت قريب.

 وأكد “جمال” أن اختياره ضمن لجنة تحكيم المهرجان الدولي “itffa” جاء بعد فوزه  بالجائزة الذهبية العالمية في مجال الثقافة والفنون والإبداع من المهرجان عن فيلمه الوثائقي القصير "لطشة نور"، مشيرًا إلى أن مشاركته ضمن لجنة تحكيم مهرجان سينمائي دولي هو بمثابة  لاسم مصر في الأوساط الفنية الأفريقية.

وكان المخرج المصري"داني جمال" ضمن إدارة مهرجان “سلام” للأفلام القصيرة والذي أقيم خلال شهر مايو الماضي تحت رعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

"لطشة نور".. فيلم مصري يحصد جوائز عالمية 

وتم اختيار المخرج “داني جمال” ضمن لجنة تحكيم المهرجان الدولي itffa""، بعد مشاركة فيلمه  "لطشة نور" في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية وحصل على جوائز عالمية، من بينها الجائزة البرونزية من مهرجان"Flickers" الدولي للأفلام القصيرة، كما حصل على الجائزة الذهبية في الفنون والثقافة والإبداع من مهرجان"International Tourism Film Festival".

الفيلم يعد أول عمل سينمائي مصري يوثق تجربة مثيرة ومهمة، وهي تعلم المكفوفين التصوير الفوتوغرافي والذي يراه الجميع مستحيلا، معتمدا على مبادرة "قد التحدي" التي أطلقها المصور والمهندس عبد الخالق فريد، والتي نادت بضرورة تعليم المكفوفين التصوير.

ويركز “جمال” في أعماله الفنية الروائية على تجسيد قضايا مجتمعية مختلفة عن الفئات المهمشة والقضايا الغير سائدة مثل “فيلم لطشة نور”الذي تناول  خلاله كيفية تعليم المكفوفين لمهارات التصوير.

 

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