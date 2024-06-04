أول تعليق من الفنانة ريهام حجاج على شائعة اعتزالها

تداول عدد من روّاد منصات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بـ اعتزال ريهام حجاج للتمثيل واتجاهها للإنتاج، الأمر الذي أثار غضب الأخيرة وجعلها تخرج عن صمتها للمرة الأولى لترد على هذه الشائعات التي طالتها طوال الفترة الماضية.

كتبت ريهام حجاج عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” قائلًة: “ياريت تنشروا عن اللي بيحصل في غزة ربع نشركم للإشاعات الغلط”.

قصة مسلسل صدفة

تدور قصة صدفة لريهام حجاج الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2024 حول فتاة تدعى "صدفة" ويلعب اسم المسلسل دورًا كبيرًا في الأحداث التي تدور حول دور الصدفة في حياة الفتاة "صدفة"، والتي يكتب لها الالتقاء مع شاب "صدفة" ليكون بعد ذلك سببًا في تغيير حياتها، لتكتشف الفتاة "صدفة" وبمحض الصدفة أيضًا أن هذا الشخص هو واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر.

"صدفة" تشارك فيه الفنانة ريهام حجاج البطولة مع عدد كبير من نجوم الفن منهم رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.