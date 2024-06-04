الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد شردي يتحدث عن تحديات مصر الاقتصادية: "الثلاث خبطات والتأثيرات الكبيرة" (فيديو)

الإعلامي محمد مصطفى
الإعلامي محمد مصطفى شردي

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى أن حكومة مصر خلال الفترة الأخيرة واجهت ثلاثة تحديات كبيرة، والتي لولا الإنجازات التي تحققت لكانت الأوضاع أسوأ. 

وأوضح شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الخبطة الأولى هي ارتفاع النمو الاقتصادي والمشروعات الكبيرة التي تم الإعلان عنها، والخبطة الثانية هي تأثير جائحة كورونا والتحديات المالية التي واجهتها مصر، أما الخبطة الثالثة، فهي الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على استيراد مصر للقمح وفول الصويا والزيت.

وأضاف أن الاقتصاد المصري تأثر بسبب الأحداث في غزة، حيث تكبدت مصر خسائر تقدر بـ 20 مليار دولار نتيجة للأزمة.

الإعلامي محمد مصطفى شردي مصر تحديات اقتصادية الحياة اليوم ارتفاع النمو الاقتصادي المشروعات الكبيرة كورونا الحرب الروسية الأوكرانية غزة الاقتصاد المصرى

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