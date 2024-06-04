موعد وقفة عرفات 2024 بالتاريخ الميلادي وصيغة تكبيرات عيد الأضحى

مع اقتراب موسم الحج المبارك، يتساءل البعض عن موعد وقفة عرفات 2024 حيث يحتل يوم وقفة عرفات مكانة خاصة في قلوب المسلمين، ففيهه يتجمع ملايين الحجاج من شتى بقاع الأرض في صعيد عرفات التضرع والدعاء لله تعالى كما أن هذا اليوم المبارك يمثل ذروة مناسك الحج ويجسد أسمى معاني الوحدة والتآخي بين المسلمين، بالإضافة إلى أنه يعد فرصة عظيمة لجميع المسلمين للصيام والتقرب إلى الله، إذ يكفر صيامه ذنوب سنتين سنة قبلها وسنة بعدها.

موعد وقفة عرفات 2024

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم وقفة عرفات لعام 1445 سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024

فلذلك فإن وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري حيث يتجمع الحجاج في صعيد عرفات للتضرع والدعاء لله، ذروة مناسك الحج.

أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو 2024

بداية الاحتفالات بذبح الأضاحي وتوزيعها.

ثاني أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو وثالث أيام عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء، 18 يونيو ورابع أيام عيد الأضحى ستوافق يوم الأربعاء، 19 يونيو.

يوم عرفات

يوم وقفة عرفات هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد ركنا أساسيا من أركان الحج، وفي هذا اليوم يقف الحجاج في صعيد عرفات من ظهيرة يوم الوقفة حتى طلوع فجر يوم عيد الأضحى كما يعد يوم وقفة عرفات يوما مباركا، حيث تتضاعف فيه الحسنات وتغفر الذنوب، وفي هذا اليوم يدعو الحجاج الله تعالى ويناجون، ويطلبون المغفرة والرحمة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024

وكتبت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على "فيس بوك" صيغة تكبيرات عيد الأضحى المشهورة المشهورة في مصر وهي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون».

«اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».