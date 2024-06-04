الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وقفة عرفات 2024 بالتاريخ الميلادي وصيغة تكبيرات عيد الأضحى

يوم عرفات
يوم عرفات

مع اقتراب موسم الحج المبارك، يتساءل البعض عن موعد وقفة عرفات 2024 حيث يحتل يوم وقفة عرفات مكانة خاصة في قلوب المسلمين، ففيهه يتجمع ملايين الحجاج من شتى بقاع الأرض في صعيد عرفات التضرع والدعاء لله تعالى كما أن هذا اليوم المبارك يمثل ذروة مناسك الحج ويجسد أسمى معاني الوحدة والتآخي بين المسلمين، بالإضافة إلى أنه يعد فرصة عظيمة لجميع المسلمين للصيام والتقرب إلى الله، إذ يكفر صيامه ذنوب سنتين سنة قبلها وسنة بعدها.

موعد وقفة عرفات 2024

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم وقفة عرفات لعام 1445 سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024  
فلذلك فإن وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري حيث يتجمع الحجاج في صعيد عرفات للتضرع والدعاء لله، ذروة مناسك الحج.

أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو 2024

بداية الاحتفالات بذبح الأضاحي وتوزيعها.

ثاني أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو وثالث أيام عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء، 18 يونيو ورابع أيام عيد الأضحى ستوافق يوم الأربعاء، 19 يونيو.

موعد عيد الأضحى 2024 العد التنازلي

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024

فضل صيام 10 أيام قبل عيد الأضحى

شروط الاضحية في عيد الأضحى

يوم عرفات

يوم وقفة عرفات هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد ركنا أساسيا من أركان الحج، وفي هذا اليوم يقف الحجاج في صعيد عرفات من ظهيرة يوم الوقفة حتى طلوع فجر يوم عيد الأضحى كما يعد يوم وقفة عرفات يوما مباركا، حيث تتضاعف فيه الحسنات وتغفر الذنوب، وفي هذا اليوم يدعو الحجاج الله تعالى ويناجون، ويطلبون المغفرة والرحمة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024

وكتبت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على "فيس بوك" صيغة تكبيرات عيد الأضحى المشهورة المشهورة في مصر وهي:
«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون».

«اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وقفة عرفات موعد وقفة عرفات 2024 وقفة عرفات 2024 عيد الأضحى تكبيرات عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى يوم عرفات

مواد متعلقة

موعد وقفة عرفات 1445 وأفضل دعاء لهذا اليوم

يوم وقفة عرفات يوافق كم ميلادي؟

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

هل تم تكليف محمود محيى الدين بتشكيل الحكومة الجديدة؟.. قصواء الخلالى تكشف

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242