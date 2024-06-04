الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أكسيوس": كبير مستشارى بايدن يسافر للقاهرة لبحث مقترح بشأن غزة

ماكجورك
ماكجورك

أفاد موقع إكسبرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن بريت ماكجورك كبير مستشاري جو بايدن سيسافر للقاهرة لبحث المقترح بشأن غزة.  

وأضاف الموقع في تقرير صادر له، أن وليام برينز مدير CIA سيسافر للدوحة للضغط من أجل التوصل لوقف النار بغزة.  ⁧‫
 

تفاصيل زيارة ماكجورك للقاهرة
 

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ويسافر مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز وبريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، إلى الشرق الأوسط للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار، وفقًا لمسئول أمريكي ومصدرين آخرين على دراية مباشرة بالأمر.

وقالت المصادر، إن زيارة بيرنز-ماكجورك هي جزء من ضغط كامل من قبل إدارة بايدن لتحقيق انفراجة نحو التوصل إلى اتفاق.

يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل هجمات جديدة بالقرب من مخيم البريج للاجئين في غزة.
وتأتي رحلة المسئولين الأمريكيين أيضًا في أعقاب خطاب بايدن يوم الجمعة الماضي الذي طرح فيه اقتراح إسرائيل بشأن صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ووقف إطلاق النار في غزة.
ومن المتوقع أن يصل بيرنز إلى الدوحة اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يصل ماكجورك إلى القاهرة غدًا الأربعاء.
وأشار الموقع، إلى أن مصر وقطر هما الوسيطان الرئيسيان في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.
 

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